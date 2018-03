Trump: ´FBI-directeur was showmannetje en ijdeltuit’

De FBI ontkent de aantijgingen van Donald Trump dat James Comey niet functioneerde. Na de storm van kritiek die oplaaide na het ontslag van de FBI-directeur, zag Trump zich genoodzaakt het onverwachte ontslag van extra argumenten te voorzien.

Het Witte Huis laat in een verklaring weten dat Comey niet meer kon rekenen op het vertrouwen van zijn eigen staf en agenten. Dit wordt weersproken door waarnemend directeur Andrew McCabe. ‘Ik kan u verzekeren dat de meerderheid, de overgrote meerderheid zelfs, zich sterk verbonden voelde met James Comey.’

‘Showmannetje’

‘Het is een showmannetje, een ijdeltuit,’ zegt Trump over James Comey op tv-zender NBC. ‘De FBI was in grote verwarring. Afgelopen jaar had de FBI grote problemen, daar is de dienst nog niet van hersteld. Ik zou Comey hoe dan ook hebben ontslagen.’ Andrew McCabe zegt dat Comey zich altijd verzekerd wist van de steun van de FBI.



Trump wordt ervan beschuldigd Comey te hebben weggestuurd vanwege zijn bemoeienis met het onderzoek naar Russische infiltratie tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donderdag werd bekend dat Comey vlak voor zijn ontslag extra geld en mankracht zou hebben gevraagd voor het onderzoek.

Dat onderzoek naar mogelijke banden van de Russen met vertrouwelingen van Trump gaat overigens gewoon door. ‘Er is vooralsnog niet geprobeerd om ons onderzoek te onderbreken,’ zei McCabe. Trump zegt dat hij met Comey heeft gebeld, om te vragen of hij wordt onderzocht. ‘Dat was niet het geval,’ aldus Trump.

‘Onacceptabel’

De Democratische Senator Mark Warner zegt over het ontslag van Comey: ‘De conclusie dat dit ontslag verband houdt met het onderzoek naar de Russische inmenging is bijna onvermijdelijk. Dat is onacceptabel.’

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 mei 2017



Donald Trump is woedend op de Democraten, die volgens hem hypocriet zijn. Eerder waren de Democraten nog kritisch op Comey, die de e-mailaffaire van Hillary Clinton twee weken voor de presidentsverkiezingen heropende. ‘Nu ontsla ik hem, en dan is het nog niet goed,’ schampert Trump.

