Celstraf dreigt voor Weiner na seksschandaal met minderjarige

Het voormalige Amerikaanse Democratische Congreslid Anthony Weiner heeft vrijdag in de rechtbank in New York schuld bekend in een zaak rondom ‘sexting’ met een minderjarig meisje. Weiner wordt inmiddels al jaren geteisterd door een reeks seksschandalen, sinds er expliciete foto’s van hem uitlekten uitlekten.

Technisch gezien kan Weiner (52) een maximumstraf van 10 jaar cel krijgen voor het versturen van obsceen materiaal naar een minderjarige. Weiner sloot een deal met de federale aanklager, waarbij toezegde om niet in beroep te gaan bij een straf van 27 maanden of minder, meldt persbureau Reuters.

Hillary Clinton niet blij met Weiner

Het is er één in een serie aan seksschandalen van Weiner. De Britse krant The Daily Mail publiceerde een interview met het 15-jarige meisje uit North Carolina over haar online gesprekken met Weiner, waarin hij ook naaktfoto’s naar haar stuurde. De Amerikaanse autoriteiten begonnen vorig jaar met het onderzoek naar zijn chatgesprekken met het meisje. Maar Weiners carrière was eigenlijk al voorbij toen er eerdere naaktfoto’s op internet opdoken.

Toen zijn laptop werd geconfisqueerd voor het sexting-onderzoek, kwam er ook een aantal mails aan het licht van zijn vrouw Huma Abedin, de rechterhand van de verslagen presidentskandidaat Hillary Clinton. Dit leidde uiteindelijk tot de omstreden verklaring van ex-FBI-directeur James Comey, die in oktober vorig jaar plotseling aankondigde te heroverwegen om het onderzoek naar de e-mails van Clinton te heropenen. Dat schandaal ging over het gebruik van een privéserver door Clinton voor haar formele e-mailcorrespondentie.

Clinton wijt haar verlies tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november deels aan die verklaring van Comey. Haar toenmalige rivaal Donald Trump en andere Republikeinen beschuldigden Clinton ervan de Amerikaanse regering door haar gebruik van een privéserver bloot te stellen aan mogelijke hacking.

Comey verklaarde twee weken geleden ten overstaan van het Congres dat hij zich ‘lichtelijk misselijk’ voelde bij de gedachte dat hij een invloed heeft gehad op de verkiezingen, maar zei ook geen spijt te hebben van zijn acties. Luttele dagen later moest hij het veld ruimen van Trump.

Scheiding na nieuwe naaktfoto’s

Weiner was 12 jaar lang een vertegenwoordiger van delen van New York in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In 2011 stapte het toenmalige Democratische Congreslid op, nadat bekend was geworden dat hij seksueel getinte foto’s van zichzelf had getwitterd. Weiner zei in eerste instantie het slachtoffer te zijn geweest van een hack, maar gaf later toch toe dat hij het zelf was die op de verzendknop had gedrukt. Het schandaal werd breed uitgemeten in de pers. Twee jaar later wilde hij meedoen in de race om het burgemeesterschap van New York, maar daar stopte hij even later mee, toen er meer expliciete berichten van hem gepubliceerd werden.

Zijn vrouw Abedin kondigde vorig jaar zomer aan van hem te willen scheiden, nadat opnieuw een reeks aan seksuele berichtjes van Weiner op het internet verscheen. Daarnaast lekte ook opnieuw een foto van hem uit, waarop te zien is hoe hij zijn erectie – gehuld in boxershorts – toont terwijl hun zoontje naast hem ligt te slapen.