CNN diep door het stof na artikel over Trump: drie journalisten stappen op

Drie onderzoeksjournalisten van de Amerikaanse omroep CNN hebben hun ontslag ingediend nadat een omstreden artikel werd teruggetrokken. De journalisten publiceerden een verhaal over de banden tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Rusland, gebaseerd op één anonieme bron.

Het verhaal werd teruggetrokken van de website CNN.com. Journalist Thomas Frank, van wie het artikel kwam, stapte op. Ook chef Lex Harris en eindredacteur Eric Lichtblau dienden hun ontslag in.

CNN beschuldigd van nepnieuws

In het artikel werd beweerd dat Anthony Scaramucci, een hedgefondsbaas en een intimus van Trump, banden had met een Russisch investeerdersfonds dat zou worden onderzocht door de Senaat. Het onderzoek naar de vermeende banden tussen het team van Trump en Rusland zorgt al maanden voor spanning tussen het Witte Huis en parlementaire journalisten in de Verenigde Staten.

CNN zegt teleurgesteld te zijn in de fouten die de journalisten hebben gemaakt. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen juist flink geïnvesteerd in politieke journalistiek en grote onderzoeken. CNN heeft intern onderzoek gedaan naar de fouten, en een team dat de journalistieke norm moet handhaven, heeft zorgen geuit over de gang van zaken rond het artikel.

De timing van het artikel is extra pijnlijk voor de omroep. Het team van Trump, en met name de president zelf, beticht de zender ervan ‘nepnieuws’ te verspreiden. Journalisten die verslag doen van de gang van zaken in het Witte Huis vechten terug met de hashtag ‘#realnews’.

Omroep onder vuur

CNN is recent diverse keren in opspraak gekomen. Komiek Kathy Griffin, die de oudejaarsconference op de zender zou houden, werd ontslagen na het publiceren van een gemanipuleerde foto. In de foto houdt ze het afgesneden en bebloede hoofd van president Donald Trump vast.

Wow, CNN had to retract big story on “Russia,” with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 juni 2017

White House coverage norms, like televised briefings, are being “eroded away, right in front of our eyes” —@Acosta https://t.co/I8steXMYp7 — Brian Stelter (@brianstelter) 26 juni 2017

Ook in de zaak rond oud-FBI-baas James Comey moest een verhaal worden gecorrigeerd na feitelijke fouten. Daarnaast kondigde CNN aan tafelheer Reza Aslan niet meer uit te nodigen, toen hij een reeks nare berichten over Trump online zette.

De spanningen tussen de Amerikaanse pers en het Witte Huis lopen de afgelopen maanden op. Het besluit van persvoorlichter Sean Spicer om bij een deel van de persconferenties in het Witte Huis geen draaiende camera’s toe te laten, zette kwaad bloed bij journalisten. De media zeggen dat het beleid van Spicer ervoor zorgt dat de waakhond van de democratie wordt belemmerd in zijn mogelijkheden.