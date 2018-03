Florida: The Sunshine State

Florida, een staat sinds 1845, is gelegen in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Florida was van oorsprong een Spaanse kolonie en één van de eerst ontdekte gebieden van de Verenigde Staten door Europeanen. Door het warme weer is Florida populair onder gepensioneerde Amerikanen die van hun oude dag willen genieten. Door de ligging aan de Golf van Mexico zijn er door de decennia heen veel immigranten uit Zuid-Amerika en Cuba in Florida neergestreken.

Paspoort FloridaVerklaring naam: De naam Florida is gegeven door de Spaanse ontdekkingsreiziger Juan Ponce de León in 1513. Hij noemde het gebied La Florida, dat ‘land van bloemen’ betekent. Staat sinds: 3 maart 1845 (27e staat) Bijnaam: The Sunshine State

Demografie

Aantal inwoners: 20.600.000

Hoofdstad: Tallahassee (190.000 inwoners)

Vijf grootste steden Jacksonville (915.000 inwoners) Miami (445.000 inwoners) Tampa (375.000 inwoners) Orlando (270.000 inwoners) St. Petersburg (260.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur en senators: Gouverneur (R): Rick Scott (@FLGovScott) Senator (D): Bill Nelson (@SenBillNelson) Senator (R): Marco Rubio (@marcorubio)

Florida heeft 29 kiesmannen in het ‘Electoral College’.

Bekende Floridans

Jeb Bush (1953-), oud-Gouverneur van Florida en lid van de politieke familie Bush. In 2016 deed hij een gooi naar de Republikeinse nominatie voor de Presidentsverkiezingen, maar verloor van Donald Trump

Marco Rubio (1971-), Senator uit Florida, kind van Cubaanse immigranten. Deed in 2016 tevens een poging Republikeins Presidentskandidaat te worden, maar legde het tegen Donald Trump af in de Republikeinse voorverkiezingen.

Bob Ross (1942-1995), schilder, bekend van zijn televisieoptredens die ook in Nederland veelvuldig werden uitgezonden.

Armando Pérez (1981-), Cubaans-Amerikaanse rapper die onder de naam ‘Pitbull’ opereert.

Trivia

Bij Presidentsverkiezingen is Florida altijd een zeer belangrijke staat. Florida staat bekend als een swing state die beslissende invloed kan hebben op de uitslag van de verkiezingen.

St. Augustine, Florida is de oudste nederzetting van Europese kolonisten in de Verenigde Staten.

In 1763 ruilde het Koninkrijk Spanje met de Engelsen het gebied van Florida tegen Cuba na de uitkomst van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).

Winnende presidentskandidaten in deze staat sinds 1948

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 George H.W. Bush Republikeinen 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight Eisenhower Republikeinen 1948 Harry Truman Democraten

