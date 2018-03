Ohio: The Heart of it All

Ohio, een staat sinds 1803, ligt in het Middenwesten van de Verenigde Staten. Het heeft net als veel deelstaten aan het Amerikaanse oosten veel grote steden, maar ook prachtige natuur.

Door de strategische geografische ligging is het een welvarende staat. Ohio is al tijden één van de voornaamste swing states, en daarnaast een uitstekende zogenoemde bellweather – een graadmeter voor de einduitslag van de presidentsverkiezingen. Sinds 1964 belandde de presidentskandidaat die Ohio wist te winnen telkens in het Witte Huis.

Demografie

Paspoort OhioVerklaring naam: vernoemd naar de Ohio River, waarvan de naam weer is afgeleid van het woord ohi-yo uit de Indianentaal Irokees. Daarin betekent het ‘grote rivier’. Staat sinds: 1803 (17e staat) Bijnamen: The Heart of it all, The Buckeye State, Birthplace of Aviatoin

11.613.000 inwoners

Hoofdstad: Columbus (836.000 inwoners)

Vijf grootste steden: Columbus (836.000 inwoners) Cleveland (389.000 inwoners) Cincinnati (298.000 inwoners) Toledo (281.000 inwoners) Akron (198.000 inwoners)



Politiek

Gouverneur, senators: Gouverneur (R): John Kasich (@JohnKasich) Senator (D): Sherrod Brown (@SenSherrodBrown) Senator (R): Rob Portman (@senrobportman)

Ohio heeft 18 kiesmannen in het ‘electoral college’

Bekende Ohioans

Trivia

Ohio is in grootte de 34ste staat van Amerika, maar in inwonersaantal de zevende

Ohio is een staat sinds 1803, maar dat werd het pas met terugwerkende kracht in 1953: de officiële verklaring tot staat was nooit op correcte wijze geregistreerd. De omissie werd in 1953 pas opgemerkt

Eén van Ohio’s bijnamen, The Buckeye State, is afgeleid van het grote aantal Buckeye bomen dat in de staat te vinden is

Tevens bekend als The Birthplace of Aviation: de Wright Brothers, luchtvaartpioniers, komen uit Ohio

Ohio is de enige staat die sinds 1964 op de winnende presidentskandidaat heeft gestemd; daarnaast heeft nog nooit een Republikein de verkiezingen gewonnen zonder te winnen in Ohio

Winnende presidentskandidaten in Ohio sinds 1948

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Donald Trump Republikeinen 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 George W. Bush Republikeinen 2000 George W. Bush Republikeinen 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Jimmy Carter Democraten 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon B. Johnson Democraten 1960 John F. Kennedy Democraten 1956 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1948 Harry S. Truman Democraten

