Vermont: The Green Mountain State

Vermont, een staat sinds 1791, ligt in het noordoosten van Amerika. Het is een welvarende staat met relatief weinig inwoners. Vermont staat bekend om zijn bergen: het is onder Amerikanen een populaire plaats om te skiën. Democraten voeren al tijden de boventoon.

Demografie

Paspoort VermontVerklaring naam: de Franse ontdekker Samuel de Champlain vernoemde de vele groene bergen van Vermont naar de Franse woorden voor ‘groene berg’: ‘mont vert’ Staat sinds: 1791 (14e staat) Bijnaam: The Green Mountain State

626.000 inwoners

Hoofdstad: Montpelier (7.800 inwoners)

Vijf grootste steden: Burlington (42.000 inwoners) South Burlington (17.000 inwoners) Rutland (16.000 inwoners) Barre (9.000 inwoners) Montpelier (7.800 inwoners)



Politiek

Gouverneur, senators: Gouverneur (R): Phil Scott (@GovPhilScott) Senator (D): Patrick Leahy (@SenatorLeahy) Senator (O): Bernie Sanders (@SenSanders)

Vermont heeft 3 kiesmannen in het ‘Electoral College’

Bekende Vermonters

Chester A. Arthur (1829-1886), 21ste president van de Verenigde Staten

Calvin Coolidge (1872-1933), 30ste president van de Verenigde Staten

Bernie Sanders (1941-heden), Democratische presidentskandidaat in 2016

Trivia

Vermont is qua grootte de 45ste staat van Amerika, qua inwoneraantal is het de op één na kleinste

In 2016 werd Vermont uitgeroepen tot veiligste staat van Amerika

De hoofdstad, Montpelier, is met afstand de kleinste hoofdstad van een Amerikaanse staat

Vermont was de eerste staat die bij de Verenigde Staten kwam na de oorspronkelijke 13 staten

Vermont is een grote toeristische trekpleister, met name vanwege de vele bergen – daar wordt fanatiek op geskied.

Vermont is ook bekend vanwege de enorme hoeveelheden ahornsiroop die er worden geproduceerd

Winnende presidentskandidaten in Vermont sinds 1948

Jaar Presidentskandidaat Partij 2016 Hillary Clinton Democraten 2012 Barack Obama Democraten 2008 Barack Obama Democraten 2004 John Kerry Democraten 2000 Al Gore Democraten 1996 Bill Clinton Democraten 1992 Bill Clinton Democraten 1988 George H.W. Bush Republikeinen 1984 Ronald Reagan Republikeinen 1980 Ronald Reagan Republikeinen 1976 Gerald Ford Republikeinen 1972 Richard Nixon Republikeinen 1968 Richard Nixon Republikeinen 1964 Lyndon B. Johnson Democraten 1960 Richard Nixon Republikeinen 1956 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1952 Dwight D. Eisenhower Republikeinen 1948 Thomas E. Dewey Republikeinen

