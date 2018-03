Werken in Amerika: welk visum hebt u nodig?

Als u voor een bepaalde tijd naar de Verenigde Staten wilt om er te wonen en werken, zult u eerst een visum moeten aanvragen. Er bestaan veel verschillende soorten visa.

Of u nu naar een vierdaagse conferentie gaat of een jaar lang aan de slag gaat bij een Amerikaans bedrijf, u zult een visum moeten aanvragen. Voor vakanties geldt dit niet (zie ESTA). Met een ESTA-reistoestemming mag u in geen geval betaalde arbeid uitvoeren.

De visumaanvraag loopt vanuit Nederland via het Amerikaanse consulaat in Amsterdam – niet via de ambassade in Den Haag. U doorloopt een aantal stappen: het gewenste visum opzoeken en aanvragen, online een afspraak inplannen en het papierwerk regelen. De wachttijd varieert van een aantal weken tot een aantal maanden.

Bekijk eerst welk soort visum u nodig hebt. Uw werkgever, school of een andere sponsor kan u in de meeste gevallen helpen met de benodigde papieren. Een overzicht van de verschillende typen visa:

Non-immigrant/tijdelijk:

A-1/A-2-visum: diplomatenvisum. Voor vertegenwoordigers van landen die door de Verenigde Staten worden erkend, van ambassademedewerkers tot bezoekende kabinetsleden.

B-1/B-2-visum: toeristenvisum. Beschikbaar voor mensen die kortstondig naar de Verenigde Staten komen, bijvoorbeeld voor een Nederlandse werkgever. De ambassade geeft als voorbeelden: sporters, zakenlui, medisch bezoek. De visumhouder mag geen baan in Amerika hebben.

E-1/E-2-visum: handel- en investeringsvisum. Specialistisch visum voor niet-Amerikaanse werknemers van banken, verzekeraars en andere bedrijven die handel met Amerika stimuleren.

F-1/M-1-visum: studentenvisum. Voor personen die een volledige studie in de Verenigde Staten willen volgen. In sommige gevallen ook voor een kortstondige praktische training, bijvoorbeeld op medisch vlak.

G-visum: voor buitenlandse medewerkers van internationale organisaties zoals de Wereldbank en het IMF. Gehele lijst>

I-visum: journalistenvisum. Voor buitenlandse journalisten die voor media werken met een hoofdkantoor buiten de Verenigde Staten.

J-1/J-2-visum: uitwisselingsstudentenvisum. Voor personen die deelnemen aan erkende uitwisseling. Geldt meestal voor Nederlandse studenten die een semester studeren in Amerika, en voor leraren, specialisten en onderzoekers die kortstondig overkomen.

H-1/H-2-visum: kennisvisum. Voor buitenlanders die over gespecialiseerde kennis beschikken in een aantal specifieke sectoren, bijvoorbeeld de medische wereld. Alle voorbeelden staan op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het State Department.

K-1-visum: verloofdenvisum. Voor personen die zijn verloofd met een Amerikaanse staatsburger en van plan zijn om in Amerika te trouwen. Dit moet dan binnen 90 dagen na aankomst gebeuren. Het is verboden om als ‘gewone’ bezoeker in Amerika te trouwen.

L-1-visum: overplaatsingsvisum. Voor personen die door hun bedrijf worden overgeplaatst naar een afdeling in de Verenigde Staten en gespecialiseerde kennis hebben. De werkgever mag ook een dochter/geaffilieerd bedrijf zijn.

O-1-visum: uitzonderlijk talent. Visum voor buitenlanders die nationaal en internationaal worden erkend voor prestaties in hun werkgebied. Voorbeelden van het consulaat zijn: atleten, scheikundigen, cabaretiers en ondernemers.

P-1/2/3-visum: sport- en artiestenvisum. Speciaal bedoeld voor sporters, sportteams en entertainers. Alleen voor professionals.

R-1-visum: religieus visum. Voor personen die werken voor erkende religieuze organisaties in Amerika.

Q-1-visum: culturele uitwisseling. Voor personen die meedoen aan een internationaal project voor culturele uitwisseling; het verspreiden van de geschiedenis, taal en cultuur van hun thuisland.

