De eerste twee namen in het onderzoek naar betrokkenheid bij de Russische bemoeienis met de presidentscampagne van Donald Trump, zijn bekend. Het gaat om Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort en diens voormalige zakenpartner Rick Gates.

Manafort en Gates meldden zich maandag bij de FBI. Zij worden beschuldigd van belastingfraude in de periode dat ze in Oekraïne werkten. Het gaat dus niet om activiteiten tijdens Trumps presidentscampagne. Over dit laatste werd veel gespeculeerd, omdat een belastende bekentenis dan verregaande gevolgen zou kunnen hebben voor de Amerikaanse president.

Afgelopen vrijdag gaf een grand jury de speciale aanklager Robert Mueller toestemming om vanaf maandag mensen aan te houden in verband met het onderzoek naar Russische bemoeienis met de presidentscampagne van Trump. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldde vrijdag al dat er vandaag iemand uit de kringen rond Trump zou worden gearresteerd. Het was toen nog niet duidelijk om wie het ging.

Het gaat dus onder anderen om Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort. Al in juli deed de FBI huiszoeking bij Manafort. Eerder maakte dagblad The New York Times bekend dat Manafort ook campagne voerde voor de pro-Russische partij van de Oekraïense oud-president Viktor Janoekovitsj. De krant schrijft dat Manafort 10,9 miljoen euro zou hebben ontvangen, een gage die buiten de boeken van de Oekraïense partij is gehouden. Nadat Manafort opstapte als campagneleider, volgde Steve Bannon, het gezicht van de libertair-rechtse website Breitbart News, hem op.

Onderzoek naar Russische bemoeienis

In januari 2017 stelden de drie Amerikaanse inlichtingendiensten CIA, FBI en NSA vast dat de Russen zich hebben bemoeid met de verkiezingscampagne. Dat zou zijn gebeurd door hacken, het naar buiten brengen van belastende e-mails van Hillary Clinton, en een campagne op sociale media.

Na deze bevindingen benoemde het Amerikaanse ministerie van Justitie in mei oud-FBI-directeur Robert Mueller tot speciale aanklager. Hij werd belast met het onderzoek naar de Russische bemoeienis. Mueller nam het onderzoek in mei over van de net door Trump ontslagen directeur van de FBI, James Comey.

Mueller onderzoekt of leden van Trumps campagneteam banden hadden met Russen die de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen poogden te beïnvloeden. Een belangrijke vraag is ook of er sprake is van financiële transacties tussen stafleden van Trump en buitenlandse overheden. Verder onderzoekt Mueller of er sprake is van witwassen, belastingontduiking en andere financiële vergrijpen.

Zowel Trump als het Kremlin is elke vorm van Russische betrokkenheid bij de campagne altijd blijven ontkennen.

