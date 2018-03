Tilburg goes USA!

Wat kost adverteren op Times Square? Hoe bereidt San Francisco zich voor op de ‘Big Bang’? Wat is het verschil tussen straten en avenues? Welke invloed hebben online media op het koopgedrag van Amerikanen?

De komende maanden bijten 24 studenten Communicatie van Fontys Economische Hogeschool Tilburg zich vast in de meest uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de Verenigde Staten. Op 29 oktober zullen zij voet zetten op Amerikaanse bodem om daar verschillende bedrijven en universiteiten te bezoeken. Zo volgen ze colleges op Harvard en MIT, zijn ze uitgenodigd bij de burgemeester van Boston en bezoeken ze NBC studios in New York. Nieuwsgierig naar hun blogs en vlogs? Houd dan vooral deze pagina in de gaten!

Ook zullen we in onze wekelijkse nieuwsbrief aandacht besteden aan deze reis. Wilt u niets missen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van American Dreamers!