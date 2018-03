Trumps ‘strategische geduld’ met Noord-Korea is op

Opnieuw harde woorden van de Amerikaanse president Donald Trump over Noord-Korea. ‘Het tijdperk van strategisch geduld is voorbij,’ zei Trump maandag tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Japanse premier Shinzo Abe.

‘Sommigen vinden mijn retoriek heel hard,’ verklaarde Trump. ‘Maar kijk wat er nu is gebeurd na 25 jaar van zwakke retoriek. Kijk waar we nu zijn beland.’

Geen dialoog op dit moment

Tijdens zijn twaalfdaagse tour door Azië spreekt Trump met andere leiders over onder meer de ontwikkelingen in Noord-Korea. Volgens Abe, die maandag met Trump sprak, staat Japan ‘voor 100 procent’ achter Trumps strategie. De belangrijkste conclusie van de twee leiders is dat ze niet direct met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un gaan praten. Volgens Abe is dit wel het moment om de sancties tegen het isolationistische regime in Pyongyang te versterken.

‘Meer dan twintig jaar heeft de internationale gemeenschap geprobeerd een dialoog te voeren met Noord-Korea. Nu is de tijd aangebroken voor maximale druk, en niet meer voor dialoog,’ aldus Abe.

Open voor gesprekken met een dictator

Een dag eerder zei Trump in een interview dat hij er geen moeite mee zou hebben om met Kim een face-to-face-gesprek te voeren. ‘Ik zou met iedereen gaan zitten. Dat is geen kracht of zwakte, vind ik. Met mensen praten is niet iets slechts,’ zei Trump in een interview met het tv-programma Full Measure.

‘Staat u ervoor open om direct met een dictator te praten?’ was hem gevraagd. ‘Ik sta daar zeker voor open,’ zei Trump. Tijdens zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zei Trump ook herhaaldelijk open te staan voor directe gesprekken met Kim Jong-un.

Trump bezoekt tijdens zijn reis door Azië onder meer China, Zuid-Korea en Japan. Naar eigen zeggen zal hij ook de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in Vietnam, waar de twee later deze week naar de top van Aziatische leiders komen.

