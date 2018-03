Dit moet u weten over Amerikaanse sporten

Amerikanen zijn fanatieke sportliefhebbers. De populairste sporten zijn niet dezelfde als in Nederland.

American Football is op televisie de meest bekeken sport. De sport lijkt op rugby, maar heeft regels die de praktijk op het veld heel anders maken. De nationale competitie heet de NFL (National Football League), waarin 32 teams zitten. Die zijn opgedeeld in twee subdivisies, de AFC en de NFC.

Het seizoen loopt van september tot februari. Aan het einde van het seizoen spelen de twee beste teams uit de AFC en NFC in februari tegen elkaar om de Super Bowl, een evenement dat in 2017 werd bekeken door 172 miljoen van de 321 miljoen Amerikanen.

Honkbal, baseball in het Engels, volgt op gepaste afstand. De MLB (Major League Baseball) heeft dertig teams – uit de Verenigde Staten en Canada – die veelvuldig tegen elkaar spelen. Tijdens het gewone seizoen, dat loopt van april tot september, speelt elk team liefst 162 wedstrijden. Het ultieme doel is een plek in de finale van de MLB, de World Series, het jaarlijkse ‘wereldkampioenschap’ in oktober.

Tip: op zoek naar kaarten voor een sportwedstrijd? Het veiligst is om tickets te kopen via de site van een club. Als u denkt dat de wedstijd niet uitverkocht zal zijn (wat vaak wel het geval is), dan is het goedkoper om langs de stadionkassa te gaan op de dag van de wedstrijd. Zo voorkomt u allerlei transactiekosten.

Basketbal is qua kijkcijfers sport nummer 3 in Amerika. De NBA-competitie is populair, maar ook de NCAA-league voor high school-studenten wordt veel bekeken. De sport is ook de meest beoefende van de drie – rond de 25 miljoen Amerikanen spelen basketbal. Het hoogtepunt is elk jaar in juni, als de twee teams die na de play-offs zijn overgebleven, de NBA-finale spelen.

Dan is er nog ijshockey, dat vooral wordt gespeeld tijdens de wintermaanden. Er zijn dertig NHL-teams uit de Verenigde Staten en Canada, waar de sport uiterst populair is. Het beste team wint de Stanley Cup, de oudste sportbeker van Noord-Amerika.

De professionele voetbalcompetitie, de MLS (Major League Soccer), wordt snel populairder, maar is nog altijd relatief een ondergeschoven kindje.

Zelf sporten

Zelf sporten? De meeste competities en clubs richten zich op kinderen en scholen, maar in stedelijke gebieden zijn ook adult leagues waar u zich kunt inschrijven met een team. Leden van social sport clubs komen samen om een sport te beoefenen. Als u gewoon een keer wilt voetballen, tennissen of honkballen in uw regio, kan de website Meetup uitkomst bieden.

Hardlopen is een van de meest beoefende sporten in Amerika en is voor velen een passie. U kunt ook meedoen aan wedstrijden, met vooral rond grotere evenementen een hoop feestelijkheden en fanfare. De website Running in the USA houdt alle wedstrijden in de Verenigde Staten bij.

Net als in Nederland is fitness populair. Door het hele land zitten fitnesscentra – gyms. De kosten van een abonnement liggen in de grote steden al snel rond de 100 dollar per maand, maar dan krijgt u er wel luxe voorzieningen bij, zoals een sauna of zwembad. Het fenomeen ‘budgetfitnessclubs’ is nog niet wijdverbreid.