Een culinaire ontmoetingsplek in hartje Boston

Een ontmoetingsplaats voor verschillende culturen, waar je kunt genieten van eten van over de hele wereld. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt bereid in Quincy Market, de foodcourt van de Faneuil Hall Marketplace in hartje Boston. Een populaire plek onder toeristen en inwoners van Boston.

Het historische marktplein bestaat uit drie gebouwen; de Quincy Market, de South Market en de North Market. De Faneuil Hall is de naam van het gehele terrein, de Quincy Market is de foodcourt die zich in het centrale punt bevindt.

Verwarmde terrassen

Het terrein werd vroeger gebruikt als handelsmarkt voor verse producten en is vernoemd naar de man die de marktplaats liet bouwen: Josiah Quincy III, burgemeester van Boston van 1823 tot 1828.

Tegenwoordig is het een van de bekendste attracties van Boston. De marktplaats ademt een gezellige, Europese sfeer en er is veel te zien, van straatartiesten tot marktkraampjes en van souvenirwinkels tot restaurants met verwarmde terrassen.

Bezoekers kunnen kiezen uit in totaal 36 eettentjes. Bij de kraampjes kunnen gerechten worden geproefd, maar inwoners van Boston halen hier ook hun ‘to-go’ eten af, om dit vervolgens in de picknickkoepel iets verderop op te eten.

‘A place that brings people together, is a place of good will,’ zegt een van de medewerkers van de Boston Pretzelkraam over de sfeer in de Quincy Food Court – een plek die mensen samenbrengt, is een plek van goede wil.

Souvenirs uit Boston

Toeristen die op zoek zijn naar souvenirs kunnen hier overigens ook prima terecht: aan weerszijden van de foodcourt zijn verschillende souvenirkraampjes. Behalve de standaardsouvenirs als sleutelhangers en magneetjes, zijn hier ook culinaire souvenirs als bakmixen voor pretzels en bagels of lokale cheddar kaas te koop.

