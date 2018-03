Hoe de zeearend het symbool van Amerika werd

Al duizenden jaren staat de arend symbool voor kracht en wordt de roofvogel gezien als heerser van de lucht. Sinds 1782 is de zeearend het symbool van de Verenigde Staten.

De Azteken, Romeinen, Egyptenaren en Noord-Amerikaanse Indianen: vrijwel elke cultuur die bestond in de nabijheid van arenden, heeft mythische verhalen over de roofvogel en dicht haar bijzondere krachten toe. Zo kon de Griekse oppergod Zeus (Jupiter genoemd door de Romeinen) de gedaante van een arend aannemen om de donder en bliksem te dragen. Volgens de Noord-Amerikaanse Indianen was de dondervogel, afgebeeld als adelaar, de grote geest die heerste over regen en bliksem.

Daarnaast hadden gewone arenden ook speciale krachten; ze werden gezien als symbool voor het grote geheel, omdat ze zo hoog in de hemel kunnen vliegen dat ze alle windrichtingen kunnen zien en verkennen. Door het gebruik van de heilige veren, vleugels en andere gedeeltes in rituelen en gebeden probeerden de verschillende indianenvolken deze krachten over te nemen om in contact te komen met de grote geest en moeder aarde.

De adelaar in mythische verhalen

De Verenigde Staten werden op 4 juli 1776 onafhankelijk. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin en John Adams, die de Onafhankelijkheidsverklaring hadden opgesteld, vormden een comité om het nationaal symbool voor de nieuwe natie te bedenken. Hierbij grepen ze terug naar Bijbelse en mythische verhalen. Het eerste ontwerp bevatte een afbeelding van het Alziend Oog, de datum van de onafhankelijkheid en het Latijnse motto ‘E Pluribus Unum’ dat ‘uit velen één’ betekent. Toch werd dit ontwerp niet goed genoeg geacht en een jaar later werd een ontwerp op basis van de in 1777 aangenomen Amerikaanse vlag voorgelegd door de tweede commissie. Ook deze werd het niet.

Trivia:

– De eerste keer dat het Amerikaanse symbool werd gebruikt, was op 16 september 1782.

– Jaarlijks wordt de Grootzegel 2.000 tot 3.000 keer gebruikt om belangrijke officiële documenten te verzegelen

– Arend is de benaming voor het levende of dode dier en adelaar de verwijzing naar een afbeelding van een arend en wordt gebruikt in de dichtkunst en wapenkunde.

Vijf jaar later, in mei 1782, ontwierp William Barton een symbool met de Amerikaanse vlag en het Alziend Oog en een witte adelaar met gespreide vleugels. Wederom werd het Congres van dit ontwerp niet enthousiast.

Alle opties werden aan de secretaris van het Congres voorgelegd op 13 juni 1782. Deze secretaris, Charles Thomson, zag goede elementen in alle ontwerpen en besloot dat zij moetsen worden samegevoegd tot één geheel. De witte adelaar verving hij door de Amerikaanse zeearend.

Op 20 juni 1782, bijna zes jaar na de Amerikaanse onafhankelijkheid, hadden de Verenigde Staten van Amerika de adelaar als Grootzegel en als nationaal symbool. Het Grootzegel van de Verenigde Staten is het zegel dat wordt gebruikt door de federale overheid om de echtheid van overheidsdocumenten te waarborgen.