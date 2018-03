Turkije: ‘Amerika heeft verkeerde bondgenoot gekozen’

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft geen goed woord over voor Amerika. Hij vindt dat het land ‘de verkeerde bondgenoot’ heeft gekozen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië.

Cavusoglu doelt op de Koerden in Syrië. De Amerikanen steunen de Syrisch-Koerdische YPG-militie in de strijd tegen IS. In een opiniestuk in The New York Times herhaalt Cavusoglu het Turkse standpunt dat de YPG een verlengstuk is van de PKK, de Koerdische arbeiderspartij die zowel in Turkije als in Europa en Amerika als terroristische organisatie wordt beschouwd.

Amerika ziet YPG niet als extensie van PKK, Turkije wel

‘Onacceptabel voor een NAVO-bondgenoot,’ vindt Cavusoglu. ‘Het bevechten van IS kan niet betekenen dat we niet strijden tegen andere terreurorganisaties in onze regio, die ons land en de veiligheid van onze burgers bedreigen.’ De Turkse minister spreekt van een ‘impasse’ tussen Amerika en Turkije, vanwege het Amerikaanse bondgenootschap met de YPG, ‘een groep die de Amerikaanse regering zelf als terreurbeweging erkent’. De Amerikanen leggen officieel geen verband tussen de YPG en de PKK. ‘Het is simpelweg de PKK, maar dan met een andere naam,’ schrijft Cavusoglu. Volgens hem worden zelfmoordterroristen van de PKK getraind in YPG-kampen in Syrië.

Cavusoglu is er naar eigen zeggen geschokt over dat de ‘terroristen Amerikaanse wapens gebruiken en training krijgen van de Verenigde staten’. Hij haalt de NAVO-fundamenten erbij: ‘een NAVO-bondgenoot die een terreurbeweging bewapent die een andere NAVO-lidstaat aanvalt, is een schending van alles waarvoor de NAVO staat.’ Hij roept de Amerikanen op om voor Turkije te kiezen in plaats van voor de YPG.

Hij verdedigt het offensief in de Syrische grensregio dat Turkije ruim een week geleden begon, Olijftak genaamd. ‘Turkije gaat door totdat alle terroristen zijn weggevaagd,’ aldus Cavusoglu. Hij vraagt de Amerikanen om ‘respect en steun’ in de ‘essentiële strijd’ tegen terreur.

Burgerslachtoffers in Syrische dorpjes

Maandagochtend verschenen berichten in de media over tientallen burgerslachtoffers in Syrische dorpen die zouden zijn gebombardeerd door het Turkse leger. Turkije ontkent, en zegt zich te beperken tot aanvallen op Koerdische milities.

Volgens het Turkse leger zijn er sinds het begin van de militaire operatie in Noord-Syrië meer dan 550 tegenstanders ‘geneutraliseerd’. Daarmee wordt bedoeld dat ze zijn gedood, gevangengenomen of verwond. Alleen al op zondag 28 januari gold dat voor 73 leden van YPG en Islamitische Staat. De operatie zou dan ook ‘succesvol volgens plan’ verlopen, aldus het leger.

Maar in het Syrische stadje Afrin liggen tientallen burgerslachtoffers in het lokale ziekenhuis. Turkije houdt vol dat de militaire acties met chirurgische precisie zijn uitgevoerd, dat alleen militaire doelen zijn beschoten en burgerslachtoffers zijn vermeden. Berichten waarin dat wordt tegengesproken, noemen de Turkse autoriteiten propaganda.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!