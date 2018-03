De vlag van New York, met een Hollands tintje

Weinig New Yorkers zullen het beseffen, maar de officiële vlag van hun stad verwijst op verschillende manieren naar de historische band met Nederland.

Dat New York van 1625 tot 1664 Nieuw-Amsterdam heette, is nog te merken aan verschillende zaken. Zoals aan de namen van de verschillende stadsdelen: de wijken Harlem (Haarlem), Brooklyn (Breukelen), Bowery (afgeleid van boerderij) en Wall Street (straat waar een wal als verdedigingsmuur stond) bijvoorbeeld. Dat bijna vierhonderd jaar geleden de Nederlandse vlag wapperde op wat nu New Yorks grondgebied is, heeft ook zijn sporen nagelaten.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd in de Nederlanden de zogeheten prinsenvlag gevoerd. De kleuren ervan waren gebaseerd op de kleuren van Prins Willem I van Oranje-Nassau, leider van de Nederlandse opstand. Later werd de Prinsenvlag het symbool van de opstand én de vlag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Prinsenvlag heeft van 1572 tot 1653

gediend als nationale vlag.

Vlag met verticale banen

Op 6 april in 1915 werd een nieuwe vlag ingeluid als officiële vlag van New York City, op de 250ste ‘verjaardag’ van de inauguratie van de eerste burgemeester van de stad onder Engels bewind.

De vlag heeft dezelfde kleuren als de Prinsenvlag die 81 jaar lang als Nederlandse vlag heeft gediend. Het verschil tussen de Prinsenvlag en de vlag van New York City is dat de banen van de New Yorkse vlag verticaal zijn.

‘In onze vlag zijn de kleuren Nederlands, de voorwerpen Engels, de top is overduidelijk Amerikaans, maar de vlag als geheel, is de vlag van de stad. Een stad die is gegroeid van deze kleine beginselen tot een thuis voor alle nationaliteiten, de stad van de wereld, the City of New York.’

– Committee of the Art Commission Associates

De Nederlandse invloeden in de zegel

In de witte baan van de vlag is de zegel van de stad New York te zien.

De zeearend boven in de zegel is het symbool van de Verenigde Staten. De indiaan rechts in de zegel staat voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de matroos aan de linkerkant staat voor de kolonisatie van het gebied. De emmers in de zegel staan voor de graanindustrie. Ook zijn er in de zegel molenwieken en bevers te zien. De bevers symboliseren de Nederlandse West Indische Compagnie, die in de beginjaren van de nederzetting geld verdiende met de handel in beverhuiden. Het jaartal 1625 in de zegel verwijst naar het jaar waarin de stad door de Nederlanders werd gesticht.

Sportteams

Verschillende sportteams uit New York City hebben de kleuren van de vlag doorgevoerd in hun teamkleuren. Zo hebben de New York Knicks (NBA basketbal team), de New York Mets (Major League Baseball team), de New York Islanders (National Hockey League team) en New York City FC (Major League voetbalteam) de kleuren oranje, wit en blauw aangenomen als hun officiële teamkleuren.

Ook al werd de Prinsenvlag meer dan 350 jaar geleden neergehaald en vervangen door – aanvankelijk – de Britse vlag, miljoenen Amerikanen zien nog steeds de van oudsher Nederlandse kleuren als zij naar een New Yorks team kijken.