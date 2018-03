19-jarige man richt bloedbad aan op middelbare school Florida

Een 19-jarige man heeft op een middelbare school in Florida een bloedbad aangericht. Met een automatisch wapen opende hij het vuur op leerlingen. Daarbij zijn zeventien doden gevallen. Het is de dodelijkste schietpartij ooit op een Amerikaanse middelbare school.

Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Er worden nog dertien slachtoffers behandeld in het ziekenhuis. Zij hebben schotwonden opgelopen. Het wordt niet uitgesloten dat het dodental verder zal oplopen. De schietpartij was in Marjory Stoneman Douglas High School in het plaatsje Parkland, Florida, 50 kilometer ten noorden van Miami.

Er is een vermoedelijke dader aangehouden: een oud-leerling. De 19-jarige Nikolas Cruz was eerder van school gestuurd. De reden daarvoor is nog niet bekend.

Dader droeg gasmasker bij bloedbad Florida

Cruz opende het vuur om kwart voor drie ’s middags, vlak voordat de schooldag was afgelopen. Om verwarring te zaaien, gooide hij een rookbom naar binnen, waardoor de rookmelder afging. Vervolgens stroomden honderden leerlingen in verwarring de gangen op. Daarmee werden ze een gemakkelijke prooi voor Cruz, die een gasmasker had opgezet om geen last te krijgen van de rook. ‘Toen begon de slachting,’ zei Senator Bill Nelson tegen nieuwszender CNN.

Nadat Cruz het vuur had geopend, probeerde leraren de leerlingen terug te sturen naar de klaslokalen om ze in veiligheid te brengen. De paniek die de rookbom veroorzaakte, was in het voordeel van de schutter.

Cruz wist later zelf te ontsnappen door zich voor te doen als een van de leerlingen die in paniek het schoolgebouw uit renden. Maar hij werd in een aangrenzend plaatsje aangehouden en is in bewaring gesteld.

Dader had fascinatie voor pistolen

Eerder al had hij andere leerlingen bedreigd, verklaart een leraar. Cruz vertoonde een bijzondere interesse in wapens. Een oud-klasgenoten zeggen over Cruz dat hij ‘door niemand serieus werd genomen’. Ook sprak hij ‘over messen en pistolen’.

Volgens The New York Times is het de achttiende schietpartij op een Amerikaanse school dit jaar. Deze schietpartij is de dodelijkste ooit op een school. De Amerikaanse president Donald Trump condoleerde de nabestaanden van de slachtoffers via Twitter.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 februari 2018

