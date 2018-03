Hoe Andrea Pirlo New York veroverde

Hij ging naar de Verenigde Staten omdat hij er rustig over straat zou kunnen lopen. Maar in korte tijd stal de Italiaanse stervoetballer Andrea Pirlo er de harten van de voetbalfans. Dat is nu ten einde.

Andrea Pirlo tekende in 2015 bij New York City FC, een team dat uitkomt in de Amerikaanse professionele voetbalcompetitie, de MLS. Voetbal is in de Verenigde Staten niet zo groot als in Europa, maar tegenover de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport zei de voetballer dat hij dat juist niet erg vond, want daardoor kan hij zonder lastiggevallen te worden over straat.

Pirlo moest Amerikaans voetbal naar hoger niveau tillen

De Amerikaanse voetbalcompetitie groeide stevig de afgelopen jaren, mede dankzij grote merken zoals Adidas, Coca-Cola en Heineken die flink investeren in de voetbalsport. Volgens cijfers van MLSsoccer.com was er in 2017 wat betreft kijkcijfers een groei van ruim 44 procent ten opzichte van 2014. Die groei is te danken aan topspelers als David Beckham, David Villa, Frank Lampard en dus ook Andrea Pirlo. Zij werden binnengehaald door Amerikaanse clubs om het voetbal in de Verenigde Staten naar een hoger niveau te tillen.

Bij zijn eerste wedstrijd voor New York City FC kreeg Pirlo een staande ovatie. Amerikaanse toeschouwers verbaasden zich erover dat alles bij de Italiaan zo makkelijk leek te gaan. Volgens statistieken van MLSsoccer.com creëerde Pirlo in 1.310 passes 63 kansen voor zijn teamgenoten. Dat is indrukwekkend omdat hij amper 1.100 minuten op het veld stond in 2017. Zijn kraakbeen is versleten in zijn rechterknie, wat resulteerde in een zeurende pijn. Daardoor kon hij niet meer voetballen zoals hij wilde, gaf hij aan tegenover de La Gazetta dello Sport.

Pirlo, de architect van het spel

Andrea Pirlo verdiende zijn bijnaam l’architetto (‘de architect’) tijdens zijn periode in het Italiaanse nationale elftal. Van 2002 tot en met 2015 speelde hij 116 wedstrijden, meestal in de rol van regista. Dat is een spelmaker die net voor de verdediging opereert en het spel dicteert. In tegenstelling tot een verdedigende middenvelder, hoefde hij niet veel verdedigend werk te verzetten. Hij werd door Marcello Lippi, destijds bondscoach van Italië, de architect van het spel genoemd. Pirlo was het genie aan de bal, die de lijnen in aanvallend opzicht moest uitzetten.

De Italiaanse stervoetballer won voor zijn overstap naar de Verenigde Staten onder meer zes landstitels, twee Champions League-titels en één wereldtitel met het Italiaanse elftal in 2006. De periode in New York zou zijn minst succesvolle periode in zijn loopbaan worden. Hij won geen enkele prijs, maar hij was daardoor niet minder populair. De naam Pirlo was dan ook een groot succes op het gebied van merchandise. Volgens MLS-commissaris Dan Garber is het shirt met zijn naam ruim 180.000 keer over de toonbank gegaan vanaf het moment dat de Italiaan besloot in Amerika te gaan voetballen. Zijn shirt was inn het seizoen van 2017 seizoen het meest verkochte shirt uit de competitie. Officiële shirts kosten 139 dollar, en volgens ESPN gaat van dat bedrag 10 á 15 procent naar de club. Dat betekent in het gunstigste geval een bedrag van ongeveer 3,75 miljoen dollar voor New York City FC.

Het einde van het avontuur

Twee jaar na zijn debuut op Amerikaanse bodem heeft Andrea Pirlo besloten zijn voetbalschoenen definitief op te bergen. Hij bedankt alles en iedereen en gaf aan dat aan dat zijn avontuur in New York eindigt, net als zijn loopbaan als profvoetballer. Voor de fans resten slechts de beelden.