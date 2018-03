Melania Trump onder vuur om ‘ironische’ speech over social media

De Amerikaanse First Lady Melania Trump roept volwassenen in een toespraak op om waarden van ‘compassie en respect’ te hanteren bij het gebruik van sociale media, opdat kinderen dat ook leren. Haar speech wordt met spot ontvangen, vooral vanwege het Twittergedrag van haar man Donald Trump.

‘Volwassenen moeten de leiding nemen in het aanmoedigen van positieve gewoonten op sociale media,’ zei Melania Trump dinsdag tijdens een toespraak over online pesten.

Net voordat haar man verkozen werd tot president van Amerika, gaf Melania al aan zich al presidentsvrouw te willen richten op ‘vrouwen en kinderen’. In haar debuutspeech in Philadelphia waarschuwde ze voor sociale media, die volgens haar een duidelijk gevaar met zich mee brengen: pesten. Ze waarschuwde voor de effecten van sociale media op kinderen.

Haar toespraak van dinsdag stuitte op sociale media direct op kritiek, vooral vanwege het weinig tactische Twittergebruik van haar man. Ironisch, noemen sommige gebruikers haar speech, terwijl anderen haar oproepen eerst wat aan het sociale mediagedrag van haar man te doen, voordat ze zich richt op kinderen.

I was not aware that Melania Trump chose cyber bullying as her cause while FLOTUS.

(Anyone else hear Alannis Morrisette singing Isn’t It Ironic right now?)

Here’s a tip: one should get their own house in order before trying to save the world. #LikeFatherLikeSon

— writing in the moment (@TurnerP) February 24, 2018