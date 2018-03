NRA verzet zich tegen aanpassing wapenwet

De National Rifle Association of America (NRA) heeft zich zondag uitgesproken tegen voorstellen van de Amerikaanse president Donald Trump voor aanpassing van de wapenwet. Trump wil de leeftijd waarop Amerikanen wapens mogen kopen verhogen van 18 naar 21 jaar.

NRA-woordvoerder Dana Loesch zei zondag in het programma This Week van televisiezender ABC dat zij daaraan niet zal meewerken. Dat is problematisch, want de belangenorganisatie heeft veel invloed op de Amerikaanse politiek. In het Congres zitten conservatieve politici die financiële steun krijgen van de NRA.

Trump deed zijn uitspraken vorige week na de schietpartij op 14 februari op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Bij deze schietpartij kwamen zeventien mensen om het leven. De dader, de negentienjarige Nikolas Cruz, had zijn semi-automatische machinegeweer legaal gekocht.

Ook zei Trump een verbod te willen op de zogenoemde bump stock, een type geweerkolf waarmee een semi-automatisch wapen even snel kogels kan afvuren als een volautomatisch wapen. Het bezit van een volautomatisch wapen is verboden in de Verenigde Staten. Na de grote schietpartij vorig jaar in Las Vegas, waarbij 58 mensen werden gedood door een schutter die ook een bump stock gebruikte, werd eveneens over een verbod op dit hulpmiddel gesproken, maar er gebeurde niets. Loesch zei desondanks dat de ‘NRA geen enkel verbod zou steunen’.

Strengere screening van vuurwapenkopers

Trump sprak verder over het verscherpen van de screening van mensen die een vuurwapen willen kopen. Hoewel hij niet duidelijk maakte wat hij precies wil veranderen, leverde deze uitspraak hem wel de steun op van de Republikeinse senator Pat Toomey. Deze pleit al jaren voor een uitgebreidere controle van de achtergrond van de koper. In 2012 stemde de Senaat over een wetsvoorstel van Toomey over dit onderwerp. Het wetsvoorstel haalde toen niet het benodigde aantal stemmen. Toomey diende zijn voorstel in na de dodelijke schietpartij op basisschool Sandy Hook in Newton, Connecticut. Hierbij vielen 26 doden, vooral kinderen.

#NeverAgain

Sinds de schietpartij op 14 februari is het antiwapenactivisme in de Verenigde Staten opgelaaid. Opvallend is de zogenoemde #Never-Again beweging, die wordt geleid door leerlingen van de Marjory Stoneman Douglas High School.

#NeverAgain boekte al succes. De scholieren confronteren politici en bedrijven met hun banden met de NRA. Zij stellen dat bedrijven door hun steun aan de NRA medeverantwoordelijk zijn voor de schietpartijen. Vliegtuigmaatschappijen Delta Airlines en United Airlines, en autoverhuurbedrijven Avis en Hertz hebben laten weten dat zij NRA-leden geen korting meer geven.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!