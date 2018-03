Pence staat open voor gesprek Kim Jong-un

De Verenigde Staten zijn bereid om zonder verdere voorwaarden te praten met Noord-Korea over de toekomst. Wel houden ze druk op Noord-Korea zolang het geen stappen onderneemt om het nucleaire programma te stoppen.

Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in een interview met The Washington Post. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben afspraken gemaakt over de diplomatieke koers jegens Noord-Korea. Eerste gesprekken zullen via Zuid-Korea verlopen, daarna zullen de Verenigde Staten rechtstreeks met Noord-Korea spreken.

‘De druk wordt niet minder totdat ze iets doen waarvan de alliantie gelooft dat het een betekenisvolle stap is naar nucleaire ontwapening,’ zei Pence tegen The Washington Post. Het Amerikaanse beleid om maximale druk uit te oefenen, gaat volgens Pence gewoon door en wordt zelfs intensiever. ‘Maar als ze willen praten, dan praten we.’

De uitspraken van Pence zijn opvallend, omdat de Amerikaanse president Donald Trump altijd van mening was dat Noord-Korea zich bereid moet tonen zijn nucleaire wapenarsenaal af te bouwen, voor er een rechtstreeks gesprek kan plaatshebben. Dat standpunt is veranderd na gesprekken tussen Pence en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Moon beloofde Pence dat hij Noord-Korea zou vertellen dat de gesloten dictatuur geen economische of diplomatieke voordelen krijgt voor alleen de bereidheid om te praten. Die voordelen krijgt Noord-Korea pas bij nucleaire ontwapening. Pence ging akkoord met deze belofte.

Relatie Noord- en Zuid-Korea lijkt te verbeteren

Moon heeft de afgelopen dagen veel gesproken met een Noord-Koreaanse delegatie die drie dagen in Zuid-Korea was voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Zuid- en Noord-Korea nemen als één Korea deel aan deze spelen. De delegatie bestaat onder meer uit de zus van Kim Jong-un, Kim Yo-jong.

Door middel van een brief, afgegeven door zijn zus, nodigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in uit voor een gesprek in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Moon reageerde positief: ‘Laten we een omgeving creëren waarin dat kan plaatshebben.’

De Zuid-Koreaanse overheid was tevreden over het bezoek van de delegatie aan Zuid-Korea. ‘Het laat zien dat Noord-Korea een sterke wens heeft om inter-Koreaanse relaties te verbeteren en indien noodzakelijk, tot verregaande maatregelen in staat is,’ zei het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging.