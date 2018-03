De opname van het televisieprogramma College Tour met de Amerikaanse auteur Michael Wolff (64) trok bijna een vol Carré. Een dag na het kritische interview liet de schrijver weten ‘televisie voortaan af te zweren’.

De lange rij voor theater Carré op donderdagavond 22 februari verried veel animo om de schrijver van het controversiële boek Fire and Fury in het echt te zien. De flamboyante Wolff was de laatste gast van dit seizoen van College Tour, een televisieprogramma van de NPO waarbij het publiek onder leiding van presentator Twan Huys vragen mag stellen aan de gasten.

‘Ik ben schrijver, geen journalist’

Aanvankelijk leek Wolff een makkelijke avond tegemoet te gaan. Fire and Fury liet geen spaan heel van president Donald Trump en schetst een beeld van een Witte Huis in complete chaos. Het was duidelijk dat er vrijwel geen Trump-aanhanger in de zaal zat.

Toch waren er kritische vragen. Wolff werd onder meer verweten dat hij geen bronnen vermeld en feiten heeft verdraaid of aangedikt. Vragen uit de zaal hierover wuifde de auteur vaak nonchalant weg. Hij benadrukte dat hij in de eerste plaats een schrijver is en geen journalist die dagelijkse krantenrubrieken moet vullen.

‘Je kiest zelf of je me gelooft of niet,’ kaatste Wolff herhaaldelijk terug. ‘Bovendien hebben veel mensen plezier gehad van het lezen van mijn boek,’ zei hij. Geen sterke verdediging voor iemand die het verwijt krijgt dat hij niet zorgvuldig met feiten omgaat.

Moddergooien om affaire

Wolff had het lastiger toen hij werd geconfronteerd met zijn suggestie over een affaire van Donald Trump. In januari suggereerde Wolff in het televisieprogramma Real Time with Bill Maher dat aan het slot van Fire and Fury tussen de regels door kan worden gelezen met wie Trump vreemdgaat. Hij zou daar niet expliciet over zijn geweest omdat hij bewijs mistte.

Na dat interview wezen lezers naar Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Haley reageerde in de media ontkennend, waarop Wolff zijn handen direct in onschuld waste. Hij zei dat hij nooit had gesuggereerd dat de ambassadeur een affaire met de president had en vond het merkwaardig dat Haley zomaar in de verdediging schoot.

In Carré verzandden vragen over Haley snel in een zinloos welles-nietes. Wolff ontkende stellig dat hij Haley heeft beschuldigd. Ook zei hij dat hij nooit heeft beweerd dat Trump een affaire heeft. Dat eerste klopt – in feite –, dat tweede niet. Presentator Huys probeerde Wolff te verleiden tot een bevestiging van de relatie tussen Trump en Haley. Het leverde Huys slechts een sneer op van een gepikeerde Wolff.

Het was een gemiste kans. De focus op Haley stelde Wolff in staat om te blijven ontkennen. In plaats daarvan had Huys zijn gast nogmaals moeten confronteren met de beelden van het interview met Maher, waarin Wolff – zonder een naam te noemen – zegt te weten dat de president ontrouw is.

In #CollegeTour stelt studente messcherpe vraag aan auteur van het boek ‘Fire and Fury’ Michael Wolff. Wolff suggereerde eerder in een interview dat president Trump een verhouding heeft met de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley. pic.twitter.com/SITmJyK0fk — twan huys (@twanhuijs) 23 februari 2018

Onheus bejegend

Wolffs gedraai leek ook het publiek niet te ontgaan. ‘Ik geloof hem na afloop minder dan dat ik dat van tevoren deed,’ zei beleggingsadviseur Camiel (31), die toch in de rij stond om twee exemplaren van Fire and Fury te laten signeren. Freelancer Hugo (28) noemde het optreden van Wolff interessant. ‘Het is knap dat hij zoveel toegang tot het Witte Huis wist te krijgen, maar het is erg jammer dat hij vervolgens over die vermeende affaire begon. Daardoor gaat het eigenlijk alleen nog maar daarover.’

De geïnterviewde liet via Twitter weten dat hij niet tevreden was over de avond. Wolff voelde zich onheus bejegend door Huys en het publiek en annuleerde al zijn interviews met de Nederlandse en Belgische pers. Bovendien liet hij weten dat hij televisie-optredens afzweert. Wolff houdt het voorlopig bij een goedbetaalde promotietournee. Het is overigens niet de enige keer dat Wolff gepikeerd raakt door kritische vragen. Hieronder is te zien hoe Wolff zondag plotseling de vraag niet meer kan verstaan en wegloopt uit een interview.

LISTEN – This is what Michael Wolff was HEARING in his earpiece when he claimed he couldn’t hear my question on @TheTodayShow this morning. pic.twitter.com/dl3ZvQfKWm — BenFordham (@BenFordham) 26 februari 2018

De aflevering van College Tour met Michael Wolff is maandagavond op 26 februari te zien op NPO 2 om 21.00 uur.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!