Anti-Joods vandalisme groeit explosief

Vorig jaar zijn er bijna tweeduizend antisemitische incidenten gemeld in de Verenigde Staten, een recordstijging van maar liefst 57 procent. Vooral vernieling en bekladding komen vaker voor dan ooit.

Dat meldt de Anti-Defamation League (ADL), een grote Joodse non-gouvernementele organisatie (ngo) die sinds 1979 antisemitische incidenten bijhoudt. De ADL meldt een explosieve toename van vandalisme, bijvoorbeeld de bekladding van Joodse gebouwen en begraafplaatsen: respectievelijk 86 en 41 procent. Fysieke aanvallen (negentien) tegen Joden waren er in 2017 juist bijna half zo veel als het jaar ervoor.

Bomdreigingen, onteerde begraafplaatsen en white supremacists

‘Een samenloop van gebeurtenissen in 2017 leidde tot een golf aanvallen op onze gemeenschap – van bomdreigingen, het onteren van grafstenen, het marcheren van white supremacists door de straten in Charlottesville en het lastigvallen van kinderen op school,’ zegt ADL-directeur Jonathan Greenblatt. Om welke ‘samenloop van gebeurtenissen’ het precies gaat, maakt hij niet duidelijk.

In alle vijftig Amerikaanse staten werden antisemitische incidenten gemeld, maar de meeste kwamen uit de overwegend progressieve kuststaten New York, California en New Jersey, staten met relatief veel Joodse inwoners. Specifieke groepen daders wijst Greenblatt niet aan: ‘Deze incidenten kwamen in een tijd van toenemende onbeleefdheid, het aanmoedigen van hatelijke groepen en groeiende verdeeldheid in onze maatschappij.’ Een lichtpunt noemt de ADL de reactie van de christelijke en islamitische gemeenschappen, die duizenden dollars inzamelden om vernielde Joodse grafstenen te repareren.

Veel antisemitisme op universiteitscampussen

Veel concrete oplossingen geeft de ADL niet, al doet de ngo wel enkele aanbevelingen: religieuze instellingen moeten beter worden beschermd tegen bomdreigingen, ambtenaren en ordehandhavers moeten zich uitspreken tegen antisemitisme, en personeel van universiteiten moet worden getraind om ‘haatmisdaden, haatspraak en extremisme’ op campussen te bestrijden. Onder meer de University of California in Berkeley komt geregeld in opspraak om antisemitische en anti-Israëlische uitingen van studenten en medewerkers.

Eerder deze maand pleitte ChristenUnie-leider Gertjan Segers voor ‘veel zwaardere’ straffen op antisemitisme, nadat in december een Joods restaurant in Amsterdam twee keer was belaagd. Een week daarvoor deed de Franse premier Édouard Philippe eenzelfde oproep, als reactie op twee gewelddadige aanvallen op Joodse kinderen.

