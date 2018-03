Amerikanen wantrouwend over toenadering Kim Jong-un

De Amerikanen bekijken de toenadering van de regering van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met argusogen. Dat de Noord-Koreanen in gesprek willen, betekent niet dat ze de ontwikkeling van hun nucleaire arsenaal terug gaan brengen.

Integendeel, vermoeden verschillende ambtenaren in Washington. Met de gesprekken zou de Noord-Koreaanse regering ook tijd kunnen kopen om het nucleaire arsenaal uit te breiden en te verfijnen.

Zelfs wanneer het isolationistische regime stopt met rakettesten – zoals de Zuid-Koreaanse regering beweert – kunnen ze andere technische werkzaamheden verrichten, onder de schijn van diplomatieke gesprekken, zeggen Amerikaanse bronnen tegen persbureau Reuters.

Vrees voor langeafstandsraketten

Om de ontwikkeling echt te beëindigen zou een akkoord nodig zijn, zeggen ambtenaren, iets wat er op de korte termijn niet in lijkt te zitten. De Amerikanen vrezen voor de verdere ontwikkeling van langeafstandsraketten met nucleaire kernkoppen, waarmee het Amerikaanse vasteland kan worden geraakt. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat de Noord-Koreanen over slechts enkele maanden al zo’n raket zouden hebben, terwijl andere experts denken dat dat nu al het geval is.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder te denken dat de regering in Pyongyang ‘oprecht’ is in zijn voorstel voor gesprekken. Afgevaardigden van de Zuid-Koreaanse regering spraken Kim in Pyongyang en gaven aan dat hij bereid is alle nucleaire tests en rakettests te staken, terwijl er onderhandelingen met Washington worden gevoerd. Ook zeiden ze dat Kim bereid is tot denuclearisatie, als de veiligheid van zijn land gegarandeerd kan worden. Ook komt er een speciale verbindingslijn tussen de leiders van de Korea’s om spanningen te verminderen. Eind april ontmoeten Kim en Moon elkaar tijdens een top in het gedemilitariseerde grensdorpje Panmunjeom en praten ze verder.

Olympische Spelen leken periode van dooi in te luiden

Officieel is de Koreaanse Oorlog (1950-1953) tussen het communistische noorden en westerse zuiden nooit met een verdrag beëindigd. De ontwikkeling van kernwapens en raketten in Noord-Korea leidde de afgelopen maanden tot hoge spanningen in de regio en zware internationale sancties tegen Pyongyang. De afgelopen maanden nam de spanning verder toe met nieuwe Noord-Koreaanse wapentests en met scheldkanonnades van Kim en Trump.

De deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in februari in Zuid-Korea leek een plotselinge ‘dooi’ in te luiden en het noorden stuurde atleten, artiesten en cheerleaders. Een zus van Kim, Kim Yo-jong ging naar de spelen. Zij was daarmee de eerste persoon uit de stalinistische dynastie die na 1949 het zuiden heeft bezocht. Woensdag ging er bovendien een Noord-Koreaanse delegatie naar de Paralympische Spelen in Zuid-Korea.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!