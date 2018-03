Woede over voorstel Trump om wapenwet te hervormen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Congres opgeroepen met een strengere wapenwet te komen. Met die verrassende zet jaagt hij veel conservatieve Republikeinen en de wapenlobby tegen zich in het harnas.

Tijdens een vergadering met Amerikaanse parlementsleden pleitte Trump voor een ‘sterke’ wapenwet. Daarmee schaarde hij zich achter een voorstel van de Senaat om het antecedentenonderzoek naar onder meer een strafblad en de psychische gesteldheid, bij de verkoop van wapens strenger te maken. Daarnaast bepleitte hij een verhoging van de minimale leeftijd voor de aanschaf van een wapen: die moet van 18 naar 21 jaar.

Wapenlobby: bewapening leraren is de oplossing

Eerder legde Trump nog de nadruk op het bewapenen van leraren om grootschalige schietpartijen op scholen voorkomen, zoals die van twee weken terug in Parkland, Florida. De 19-jarige Nikolas Cruz schoot op een school 17 mensen dood. De National Rifle Association (NRA) ziet de bewapening van leraren als de belangrijkste oplossing voor de vele school shootings.

De NRA reageert dan ook kritisch op het pleidooi van de president. ‘Hoewel de ontmoeting van vandaag voor goede televisie zorgt, zullen de voorgestelde hervormingen onze kinderen niet veilig maken,’ zei NRA-woordvoerder Jennifer Baker. Trump moet volgens haar geen ‘wetsgetrouwe wapenbezitters’ straffen voor de handelingen van een ‘doorgedraaide gek’, maar hij moet ‘betekenisvolle hervormingen’ doorvoeren die in de toekomst tragedies werkelijk voorkomen.

Trump lijkt zich weinig aan te trekken van de kritiek van de NRA, die hem tijdens zijn presidentiële campagne in 2016 steunde. ‘We moeten deze nonsens een halt toeroepen,’ aldus de Amerikaanse president woensdag. Ook diverse Republikeinse politici die fel tegenstander zijn van een hervormde wapenwet, kregen van Trump een veeg uit de pan. ‘Zij (de NRA, red.) lijken enorme macht over jullie te hebben. Maar ze hebben minder macht over mij.’

Republikeinen wijzen op second amendment

Een andere uitspraak van Trump die veel Republikeinse wenkbrauwen deed fronsen, was zijn suggestie dat politieagenten ‘zomaar’ beslag mogen leggen op wapens van mensen met bijvoorbeeld psychische klachten. Conservatieve Republikeinen vinden dat in strijd met het tweede amendement van de Amerikaanse Grondwet, dat wapenbezit bij burgers legitimeert. Volgens hen is de second amendment juist bedoeld om het afpakken van wapens door de overheid te voorkomen.

‘Sterke leiders zijn het niet automatisch eens met het laatste wat iemand tegen ze heeft gezegd,’ zei de kritische Republikeinse Senator Ben Sasse, die niet bij de vergadering aanwezig was. ‘We gaan geen enkele constitutionele bescherming afschaffen, simpelweg omdat de laatste persoon die de president heeft gesproken er niet van houdt.’

Winkelketens nemen maatregelen bij wapenverkoop

Als reactie op de tragedie in Florida neemt Walmart, een van de grootste supermarktketens van de Verenigde Staten, maatregelen. Wapens mogen daar voortaan niet meer worden verkocht aan mensen jonger dan 21 jaar, ongeacht de wapenwetten die in de staat gelden. Sportwinkelketen Dick’s Sporting Goods, waar Nikolas Cruz het wapen kocht waarmee hij de slachting in Florida aanrichtte, heeft besloten geen semi-automatische geweren en grote magazijnen meer te verkopen.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!