Vertrouweling Trump stapt op: wie is zij?

Hope Hicks, de jonge communicatiechef van de Amerikaanse president Donald Trump, stapt op, een dag nadat ze werd verhoord in het onderzoek naar de Russische banden van Trumps campagneteam. Maar haar vertrek heeft daar volgens haar niets mee te maken: ze zou hebben bereikt wat ze wilde bereiken. Het voormalige model (29) viel op in het Witte Huis, waar grijze mannen de dienst uitmaken.

Naar verluidt was Hicks een van de weinigen die Trump echt begreep en invloed op hem had. Wie is de vrouw die tot voor kort te boek stond als de ‘mysterieuze fluisteraar’ van Trump? Lees het prikkelende profiel dat Amerika-correspondent Emile Kossen eerder dit jaar van haar schreef.

De opgestapte communicatiechef Hope Hicks (29) viel op in het Witte Huis vol grijze mannen. Hoe de timide Hicks de rechterhand van de president werd.

