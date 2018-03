Of ze nu geschikt zijn of niet, YouTube neemt geen blanke mannen en Aziaten meer aan voor technische banen. Althans, dat beweert een voormalig werknemer. Door de rechtszaak laait de discussie over positieve discriminatie op.

Hoe kan je als technologiebedrijf waar een meerderheid van het personeel blank en man is, diversiteit stimuleren? YouTube, onderdeel van Google, zou zijn overgegaan tot drastische stappen. Volgens Arne Wilberg, die jarenlang als recruiter voor de videowebsite werkte, werd hem in 2016 en 2017 opgedragen geen blanke en Aziatische kandidaten meer op sollicitatiegesprek te vragen.