Zo bestrijdt Silicon Valley Trumps inreisverbod

Het verscherpte immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump heeft voor veel opschudding gezorgd. Verschillende hightechbedrijven – die zich sterk maken voor een soepeler immigratiesysteem – dreigen met juridische stappen.

Tim Cook, bestuursvoorzitter van elektronicagigant Apple, kondigde woensdag aan een proces te willen beginnen tegen het inreisverbod. Trumps plannen betekenen dat inwoners uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië voor de duur van drie maanden niet meer welkom zijn in de Verenigde Staten.

Volgens de topman kan een aantal Apple-medewerkers de Verenigde Staten daardoor niet meer betreden. Het bedrijf is begonnen met een interne inzamelingsactie om deze medewerkers financieel bij te staan. De opbrengst van de inzamelingsactie zal worden verdubbeld door Apple, meldt The Wall Street Journal.

‘Miljoenen mensen moeten vrezen voor deportatie’

Ook andere multinationals als Google en Microsoft hebben zich in de strijd gemengd. Momenteel bieden de bedrijven rechtsbijstand aan werknemers die zijn getroffen door het immigratiedecreet. De bedrijven verklaren ook het decreet te zullen aanvechten, maar hoe zij dit precies gaan doen is nog niet bekend.

Reed Hastings, de CEO van Netflix, noemt Trump’s beleid ‘on-Amerikaans’. Hij beschouwt het decreet als een gevaar voor zijn werknemers. Facebook-directeur Mark Zuckerberg schrijft dat door Trump ‘miljoenen’ mensen moeten vrezen voor deportatie. Ook Elon Musk, de Tesla-oprichter die Trump adviseert over, verklaart met de president in overleg te gaan over het decreet.

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla’s parents were refugees from China and Vietnam…. Posted by Mark Zuckerberg on Friday, January 27, 2017

Er zijn ook uitzonderingen. Defensiebedrijf BAE Systems – een van de grootste opdrachtnemers van de Amerikaanse overheid – geeft inThe New Yorker aan zich geen zorgen te maken: de overgrote meerderheid van de medewerkers van het bedrijf is Amerikaans.

Trump en techbedrijven lijnrecht tegenover elkaar

Silicon Valley-bedrijven zijn in de regel actieve voorvechters van soepelere migratiewetten. De techconcerns stellen afhankelijk te zijn van een constante stroom hoogopgeleide migranten om te kunnen blijven concurreren.

Hiermee druisen zij rechtstreeks in tegen het gedachtegoed van Trump, die Amerikaanse werknemers in bescherming wil nemen. Trump wordt hierin bijgestaan door zijn strategisch adviseur Stephen Bannon, die zich zorgen maakt over het grote aantal Aziatische directeuren in de vallei.

Immigratie is overigens niet het enige onderwerp waarover Silicon Valley en Trump botsen. De Amerikaanse president heeft ook kritiek geuit op het beleid van hightechbedrijven om de productie naar lagelonenlanden te verplaatsen. Volgens Trump moeten Amerikaanse bedrijven hun producten in de Verenigde Staten produceren.