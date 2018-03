Iedere maand verschijnen er talloze boeken over Amerikaanse onderwerpen. Elsevier Weekblad houdt voor u hieronder een lijst bij met de meest interessante publicaties zodat u nooit meer iets hoeft te missen.

David Cay Johnston – It’s Even Worse Than You Think What the Trump Administration Is Doing to America

Engelstalig | januari 2018 | 320 pagina’s | Simon & Schuster | € 20,24

Journalist en ‘Trumpkenner’ (sinds 1988) David Cay Johnston onthulde eerder in The Making of Donald Trump het schimmige zakenverleden van de Amerikaanse president. In zijn nieuwste boek richt Johnston zich op de huidige activiteiten van Trump en zet hij uiteen hoe The Donald Amerika slechter zou maken, in plaats van ‘great again‘.

Jonathan Abrams – All the Pieces Matter The Inside Story of The Wire

Engelstalig | februari 2018 | 352 pagina’s | Crown Archetype | € 21,99

Televisieserie The Wire, die tussen 2002 en 2008 verscheen, wordt nog altijd ruim geprezen. Veel van de onderwerpen die in de misdaadserie aan bod kwamen, zoals de mislukte oorlog tegen drugs en het falende Amerikaanse rechtssysteem, zijn alleen maar urgenter geworden. All the Pieces Matter is het langverwachte achter-de-schermen verhaal van de hitserie.

David Fume – Trumpocracy

Engelstalig | februari 2018 | 320 pagina’s | HarperCollins Publishers Inc | € 20,73

De conservatieve David Fume werkte ooit als speechwriter voor president George W. Bush en publiceerde onder meer The Right Man, het eerste insideverhaal over het Bush-presidentschap. Fume heeft zijn afkeer van president Donald Trump nooit onder stoelen of banken gestoken en geldt als een prominente Never Trumper. In Trumpocracy legt Fume uit waarom hij denkt dat Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie en toekomst is.

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt – How Democracies Die

Engelstalig | januari 2018 | 320 pagina’s | Penguin Books Ltd | € 19,99

Harvardprofessoren Steven Levitsky en Daniel Ziblatt tonen aan in How Democracies Die met voorbeelden, van dictator Augusto Pinochet in Chili tot aan het regime van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, hoe democratieën aan hun einde komen. Daarmee waarschuwend voor wat er in hun eigen land zou kunnen gebeuren.

Bernie Sanders – Onze Revolutie

Nederlandstalig | februari 2018 | Starfish Books | € 24,99

In Onze Revolutie beschrijft politicus Bernie Sanders hoe hij in 2016 streed tegen presidentskandidaat Hillary Clinton in de Democratische voorverkiezingen. Daarnaast zet hij zijn ideeën uiteen voor de toekomst van de Verenigde Staten. Met een voorwoord van Lilian Marijnissen, partijleider van de SP.

Frans Verhagen – Begrijp jij Amerika nog?

Nederlandstalig | januari 2018 | 232 pagina’s | Amsterdam University Press | € 19,99

In Begrijp jij Amerika nog? geeft Frans Verhagen een rondleiding door het Amerika van Donald Trump én van Barack Obama. Hoe kon Donald Trump president worden? Waarom houden de Amerikanen zo van wapens? En van geloof? Zijn het hypocriete puriteinen of juist seksmaniakken? Verhagen koppelt zijn diepgravende kennis aan opinie om antwoord te vinden op deze (en vele andere) vragen.

Ta-Nehisi Coates – We waren acht jaar aan de macht

Engelstalig en Nederlandstalig | februari 2018 | 384 pagina’s | Spectrum

| € 29,99

‘We waren acht jaar aan de macht’ werd vaak gehoord van zwarte politici in het zuiden van de Verenigde Staten toen de blanke overheersing terugkwam na afloop van de Reconstructie na de Burgeroorlog. Ta-Nehisi Coates verbindt dit verleden met het heden en geeft zijn kijk op de rassenpolitiek tijdens en na het Obama-tijdperk. Zijn boek bestaat uit een selectie van zijn meest iconische publicaties voor tijdschrift The Atlantic en acht nieuw geschreven essays.

Joan Didion – South and West

Engelstalig | januari 2018 | 160 pagina’s | Harpercollins Publishers | € 10,49

South and West bevat delen van nooit gepubliceerde notities van bekroond schrijver en journalist Joan Didion. In deze uitgave beschrijft Didion een reis die ze met haar man in 1970 door Louisiana, Mississippi en Alabama maakte en schrijft ze over het spraakmakende Patty Hearst-proces in 1976 in San Francisco. Hearst was de kleindochter van miljonair en krantenmagnaat William Randolph Hearst en werd veroordeeld voor een bankoverval.

Joel Richard Paul – Without Precedent: Chief Justice John Marshall and His Times

Engelstalig | februari 2018 | 512 pagina’s | Penguin Putnam Inc | € 23,99

Without Precedent is een biografie van de meest invloedrijke opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof van de hand van rechtsgeleerde Joe Richard Paul. Dankzij John Marshall verkreeg het Hooggerechtshof begin negentiende eeuw de sterke positie in het Amerikaanse overheidssysteem, die het vandaag de dag nog steeds heeft.

Michael Wolff – Fire and Fury

Engelstalig en Nederlandstalig | januari 2018 | 336 pagina’s | Little Brown | € 17,99

Het bizarre boek van Michael Wolff beschrijft het Witte Huis van Donald Trump van binnenuit. Fire and Fury schetst een beeld van een groep ambitieuze, maar politiek onervaren mensen die vooral aandacht en aanzien zoeken, maar geen gecompliceerde regeringsfuncties. Ze zouden niet voorbereid zijn op de verkiezingsoverwinning, en al helemaal niet op het regeren naderhand. Volgens Trump zélf staat het boek vol met met ‘leugens, verkeerde interpretaties en niet-bestaande bronnen’. Hoe dan ook, Wolffs boek het levert voor de lezer veel vermaak op.

Mart Smeet – Mijn Amerika

Nederlandstalig | november 2017 | 384 pagina’s | De Kring

Op de dag dat president John F. Kennedy werd doodgeschoten, 22 november 1963, begon voor de 16-jarige Mart Smeets een levenslange fascinatie voor Amerika. Zijn werk als sportjournalist bracht hem de 54 jaar erna vaak in het land. Veel van zijn ervaringen op het gebied van muziek, sport, politiek, kunst, geschiedenis, eten, reizen, hotels en het eeuwige racisme belandden in Mijn Amerika.

Auke Hulst – Motel Songs

Nederlandstalig | oktober 2017 | 290 pagina’s | Ambo/Anthos | € 25,-

In 2016 reed Auke Hulst van de Amerikaanse Oostkust naar de Westkust, dwars door het achterland van president Donald Trump, met een auto vol muziekinstrumenten en opnameapparatuur. Het resulteerde in zijn reisboek Motel Songs, waarin hij op zoek gaat naar de thuisbasis van Jeff Buckley, Prince, F. Scott Fitzgerald en andere literaire en muzikale helden.

Meer over Motel Songs>>

Joost Swarte – New York Boek

Nederlandstalig | 104 pagina’s | oktober 2017 | Scratchbooks | € 29,90

Joost Swarte tekent al sinds de jaren negentig voor het befaamde tijdschrift The New Yorker. Daarmee treedt hij in de voetsporen van grootheden als Saul Steinberg. In Swartes werk is ook Kuifje-tekenaar Hergé nooit ver weg, zo is te zien in het overzichtswerk New York Boek. Daarin staan 450 schetsen en illustraties, ook afgekeurde.

Meer over New York Boek>>

Robert W. Merry – President McKinley Architect of the American Century

Engelstalig | 448 pagina’s | november 2017 | Simon & Schuster | € 29,99

Het begin van the American Century – de bloeitijd van de Vernigde Staten op het wereldtoneel – wordt doorgaans toegeschreven aan president Theodore Roosevelt. Historicus Robert Merry bepleit in zijn President McKinley dat Roosevelts voorganger, William McKinley, eigenlijk de échte grondlegger was. Het is volgens Merry daarom de hoogste tijd van een herwaardering van de onfortuinlijke, in 1901 vermoorde president.

Gordon Wood – Friends Divided John Adams and Thomas Jefferson

Engelstalig | 502 pagina’s | oktober 2017 | Penguin Press | € 29,87

Pulitzerprijswinnaar Gordon Wood duikt in de bijzondere vriendschap tussen John Adams en Thomas Jefferson, respectievelijk de tweede en derde president van de Verenigde Staten. Beide leiders stonden aan de wieg van de Onafhankelijkheidsverklaring, maar raakten later lange tijd gebrouilleerd. Een ruzie die leidde tot het ontstaan van de eerste Amerikaanse politieke partijen.

Chris Matthews – Bobby Kennedy

Engelstalig | 352 pagina’s | oktober 2017 | Simon & Schuster | € 23,99

Kennedy-expert en MSNBC-presentator Chris Matthews maakte een uitgebreid portret van Robbert F. Kennedy, de jongere broer van John F. Kennedy. Beiden werden vermoord. John in 1963 tijdens zijn presidentschap, Robbert in 1968 tijdens zijn verkiezingscampagne voor datzelfde presidentschap. Matthews boek laat zien dat Robbert absoluut niet onderdeed voor zijn bekendere broer.

Scott Adams – Win Bigly

Engelstalig | 256 pagina’s | oktober 2017 | Penguin Putnam Inc | € 22,99

Striptekenaar en filosoof Scott Adams was een van de eerste personen die voorspelde dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zou winnen. Hij deed dit op basis van de uitzonderlijke overtuigingskracht die hij bij Trump zag. Volgens Adams is Trumps talent om mensen te overtuigen zo groot, dat feiten en beleidsvoorstellen slechts nog een ondergeschikte rol spelen.

Robert Dallek – Franklin D. Roosevelt

Engelstalig | 704 pagina’s | november 2017 | Viking | € 34,99

Franklin D. Roosevelt trok in zijn twaalf jaar in het Witte Huis de Verenigde Staten uit een diepe depressie, voerde tal van sociale programma’s in en loodste het land door de Tweede Wereldoorlog. Historicus Robert Dallek, auteur van één van de standaardwerken over president John F. Kennedy, schreef een uitgebreid portret over deze bijzondere president, die als enige meer dan twee ambtstermijnen diende.

Jennifer Egan – Manhattan Beach

Nederlandstalig | 464 pagina’s | oktober 2017 | Arbeiderspers | € 22,50

Op de marinebasis in Brooklyn wemelt het tijdens de Tweede Wereldoorlog van de vrouwelijke arbeiders met banen die voorheen niet voor hen waren weggelegd. Onder hen bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter van een ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts in de steek liet. Na een zware duikopleiding wordt Anna de eerste vrouwelijke marineduikster. Ze is vastbesloten het mysterie rond de verdwijning van haar vader op te lossen; ook al betekent dit dat zij zal moeten infiltreren in de maffiawereld van New York.

Luke Harding – Samenzwering Hoe Rusland Donald Trump aan zijn overwinning hielp

Nederlandstalig | 288 pagina’s | november 2017 | Nieuw Amsterdam | € 19,99

In Samenzwering vertelt Luke Harding, onderzoeksjournalist van The Guardian, een verbijsterend verhaal over Trumps relatie met Rusland. Schimmige vastgoeddeals, een Miss Universeverkiezing, gangsters, witwaspraktijken, computerhacks en (cyber)spionage door het Kremlin. Hij laat zien hoe machtige Russen als Aras Agalarov, Natalia Veselnitskaja en Sergej Kisljak mogelijk in opdracht van Vladimir Poetin opereerden.

Joe Biden – Promise me, dad

Engelstalig | 264 pagina’s | november 2017 | Pan Macmillan | € 20,99

Vicepresident Joe Biden (74) weidt uit over dood van zijn zoon Beau en zijn besluit om niet mee te doen aan de verkiezingen. Een vraag blijft hangen: gaat hij het in 2020 wel proberen?

Meer over Promise me, dad>>

Pete Souza – Obama, een intiem portret

Nederlands- en Engelstalig | 352 pagina’s | november 2017 | Spectrum | € 34,99

Acht jaar lang volgde ‘hoffotograaf’ Pete Souza (62) president Barack Obama op de voet. Van zijn inauguratie tot aan Obama’s definitieve afscheid van het Witte Huis. Het leverde bijna twee miljoen foto’s op. De mooiste daarvan zijn nu gebundeld in een boek: Obama, een intiem portret.

Meer over Obama, een intiem portret>>

George Saunders – Lincoln in de Bardo

Nederlandstalig | 352 pagina’s | oktober 2017 | De Geus | € 22,50

In februari 1862, twee dagen na zijn dood, wordt de elfjarige Willie Lincoln bijgezet op een begraafplaats in Washington. Die nacht bezoekt zijn rouwende vader, president Abraham Lincoln, de marmeren crypte. Nog een laatste keer wil hij tijd doorbrengen bij het lichaam van zijn zoon. Op dezelfde begraafplaats waren ook talloze geesten rond, mensen van allerlei allooi, die één ding gemeen hebben: ze kunnen nog geen afscheid nemen van het ondermaanse. Lincolns bezoek veroorzaakt grote opwinding. Misschien biedt hij een weg terug naar het leven?

Donna Brazile – Hacks

Engelstalig | 256 pagina’s | november 2017 | Little, Brown & Company | € 23,99

In Hacks, The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White House vertelt Brazile over haar ervaringen als interim-voorzitter van de Democratische partij. In de zomer van 2016 nam ze het roer over van Debbie Wasserman Schultz, die opstapte na het openbaar worden van duizenden e-mails in het WikiLeaks-schandaal.

Meer over Hacks>>

Frans Verhagen – Geschiedenis van de Verenigde Staten

Nederlandstalig | 512 pagina’s | september 2017 | Boom | € 39,90

Donald Trumps verkiezingswinst in 2016 verraste veel Nederlanders. Hoe kon zo’n controversiële figuur het schoppen tot president van ’s werelds machtigste land? Wie zich verdiept in de geschiedenis, leert al gauw dat zelfs Trumps opkomst is te plaatsen in de Amerikaanse traditie. Het nieuwe boek van journalist Frans Verhagen is een uitstekende gids bij zo’n verkenning.

Meer over Geschiedenis van de Verenigde Staten>>

Richard White – The Republic for Which It Stands

Engelstalig | 968 pagina’s | september 2017 | Oxford University Press | € 28,48

The Republic for Which It Stands is het nieuwste volume uit de serie The Oxford History of the United States – een geschiedenisreeks die wordt uitgegeven door de Oxford University Press. Pulitzerprijswinnaar Richard White focust zich in dit uitgebreide werk op de periode ná de Amerikaanse Burgeroorlog. Tijdens de ‘Reconstructie’ en de daaropvolgende ‘Gilded Age’ – een tijdperk van ongekende economische groei – werd het fundament gelegd van de supermacht die de Verenigde Staten later zouden worden.

Peter Cozzens – De aarde huilt

Nederlandstalig | 720 pagina’s | oktober 2017 | Athenaeum | € 34,99

Historicus Peter Cozzens vertelt in zijn boek het verhaal van de decennialange strijd tussen het Amerikaanse leger en de stammen van de Great Plains en de Rocky Mountains aan het eind van de negentiende eeuw – een zeer tragische episode in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. In het uitgebreide werk – dat werd onderscheiden met The Gilder Lehrman Prize for Military History – komen beroemde en beruchte personages voorbij zoals George Custer, Ulysses Grant, William Sherman, Woest Paard, Geronimo en Zittende Stier.

Ron Chernow – Grant

Engelstalig | 928 pagina’s | oktober 2017 | Penguin Press | € 33,99

De biografieën die Ron Chernow eerder schreef over president George Washington en politicus Alexander Hamilton worden inmiddels gezien als standaardwerken. Nu richt Chernow zich op Ulysses S. Grant, opperbevelhebber van de Noordelijke troepen in de Amerikaanse Burgeroorlog en de achttiende president van de Verenigde Staten. Historici zagen Grant halverwege vorige eeuw nog als één van de slechtste leiders in het Witte Huis ooit. Inmiddels is dat beeld bijgedraaid en wordt Grant onder meer gewaardeerd voor het verbeteren van het lot van de zwarte bevolking.

Katy Tur – Unbelievable

Engelstalig | 304 pagina’s | september 2017 | HarperCollins | € 22,99

Tijdens zijn presidentscampagne noemde Donald Trump haar onder meer ‘een schande’ en ‘derderangs’, maar dat weerhield NBC-journaliste Katy Tur (33) er niet van haar werk te blijven doen. Anderhalf jaar lang leefde ze uit een koffer en volgde ze Trump op de voet door de Verenigde Staten. Tur bezocht veertig staten en verscheen meer dan 3.800 keer live op televisie. In Unbelievable doet ze nu verslag van deze turbulente verkiezingsperiode.

Tom Hanks – Een stel verhalen

Nederlandstalig | 424 pagina’s | oktober 2017 | Atlas Contact | € 21,99

Tweevoudig Oscarwinnaar Tom Hanks (61) zocht naast het verzamelen van typemachines kennelijk nóg een hobby en vond er een in het schrijven. Zijn gebundelde verhalen zijn zeker niet slecht, vermaak staat bij Hanks hoog in het vaandel.

Meer over Een stel verhalen >>

Wallace Stegner – De fundamenten van ons leven

Nederlandstalig | 716 pagina’s | september 2017 | Lebowski | € 29,99

De oorspronkelijke, in 1971 verschenen versie van De fundamenten van ons leven leverde de Amerikaan Wallace Steiner de Pullitzerprijs voor literatuur op. De groots opgezette, iconische familiekr0niek omspant vier generaties en schetst een indringend beeld van het pioniersbestaan in het Wilde Westen. In 1998 werd het boek opgenomen in de Modern Library-lijst van honderd beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw.

David Litt – Thanks, Obama My Hopey, Changey White House Years

Engelstalig | 320 pagina’s | september 2017 | HarperCollins | € 23,99

In 2011 werd David Litt op 24-jarige leeftijd een van de jongste speechwriters in de historie van het Witte Huis. Daar schreef hij achtereenvolgens voor presidentieel adviseur Valerie Jarret, stafchef William Daley en uiteindelijk president Barack Obama zelf. Dankzij zijn komische talent werkte Litt viermaal als hoofdschrijver aan Obama’s speech voor het jaarlijkse White House Correspondents Dinner. In zijn literaire debuut blikt Litt nu op humorvolle wijze terug op zijn hectische jaren in het Witte Huis.

Maurice Seleky – Een tragedie in New York

Nederlandstalig | 240 pagina’s | 12 oktober 2017 | Ambo Anthos | € 18,99

De Utrechtse schrijver Maurice Seleky (35) situeert zijn tweede roman in New York tijdens de nadagen van het tijdperk-Obama. De levens van vier jonge Amerikanen raken verknoopt met elkaar en met de hectiek van het moderne stadsleven. Hun persoonlijke worstelingen symboliseren de staat van een land dat kampt met een identiteitscrisis.

Alex Krijger – JFK: idealist zonder illusies

Nederlandstalig | 164 pagina’s | september 2017 | uitgeverij CKR | € 14,95

In 2017 is het honderd jaar geleden dat president John F. Kennedy werd geboren. Deze mijlpaal vormde één van de aanleidingen voor Alex Krijger om JFK: idealist zonder illusies te schrijven.

Meer over JFK: idealist zonder illusies >>

Hillary Rodham Clinton – What Happened

Nederlands- en Engelstalig | 424 pagina’s | september 2017 | Kosmos | € 22,99

In een openhartige autobiografie probeert Hillary Clinton (69) haar verkiezingsnederlaag te verklaren. Het is een opzienbarend boek, waarin ze weliswaar fouten toegeeft, maar vooral hard om zich heen slaat.

Meer over What Happened>>