Lezingen, promoties, tentoonstellingen: aan ‘Amerikaanse’ evenementen is aan deze kant van de oceaan doorgaans geen gebrek. Elsevier Weekblad zet voor u de meest interessante bijeenkomsten en data in Nederland en Vlaanderen op een rij.

JANUARI

T/m 27 mei | The American Dream: Amerikaans Realisme | Tentoonstelling | Assen, Emden (D.)

Het Drents Museum en de Duitse Kunsthalle in Emden hebben de handen ineen geslagen voor de internationale kunsttentoonstelling The American Dream – Amerikaans Realisme 1945 – 2017. De tentoonstelling biedt een overzicht van meer dan 200 kunstwerken van zowel bekende als minder bekende Amerikaanse kunstenaars, verdeeld over beide musea. Er is onder anderen werk te zien van Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck Close. Het is de eerste keer dat zo’n uitgebreid overzicht van na-oorlogse Amerikaanse figuratieve kunst in Europa wordt getoond.

Locatie: Drents Museum, Assen en Kunsthalle, Emden

Periode: 19 november 2017 tot en met 27 mei 2018

T/m 30 maart | Trump Up the Volume | Cabaret | Amsterdam

Wekelijkse show voor nieuwsverslaafden en Amerikavolgers. De show wordt steeds vernieuwd naar gelang de actuele ontwikkelingen rondom het presidentschap van Donald Trump. Met de veteranen uit de politieke comedy: Pep Rosenfeld, Greg Shapiro en Andrew Moskos.

Locatie: Boom Chicago, Amsterdam

Tijd: 20.30 uur

MAART

18 maart | Ode aan Frank Sinatra | Concert | Rotterdam

The Great American Songbook is een collectie van succesvolle Amerikaanse jazz en lichte muziek uit de 20ste eeuw. Het bevat nummers die tussen 1920 en 1950 zijn geschreven voor onder meer Broadway (theater) en Hollywood (film). Deze ‘American standards’ zijn nog altijd zeer geliefd. Rien den Hartog en zijn Symphonic Friends spelen de mooiste nummers uit dit oeuvre.

Locatie: De Doelen, Rotterdam

Tijd: 11.00 uur

