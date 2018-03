Lezersactie: gratis naar voorpremière The Last Son over Ted Kennedy

De waargebeurde dramafilm The Last Son (Amerikaanse titel is Chappaquiddick) gaat over het auto-ongeluk van de Amerikaanse Senator Ted Kennedy in 1969, waarbij een passagier om het leven kwam. American Dreamers geeft kaarten weg voor een exclusieve voorvertoning van deze film.

In 1696 rijdt Senator Ted Kennedy (de jongste broer van de vermoorde president John F. Kennedy) na een feestje op het eiland Chappaquiddick voor de kust van Massachusetts van een houten bruggetje. Kennedy’s auto komt ondersteboven in het water terecht. Zijn passagier, de 28-jarige campagnemedewerker Mary Jo Kopechne, verdrinkt daarbij. In plaats van meteen de politie in te schakelen, keert Kennedy – uit vrees voor zijn politieke carrière – terug naar zijn hotel om zijn vader te bellen om advies.



Kennedy wordt de volgende dag gearresteerd op verdenking van doodslag, nadat de politie de auto met Kopechne op de achterbank aantreft. De Senator blijft altijd volhouden in shock te hebben gehandeld en krijgt uiteindelijk alleen een voorwaardelijke straf.

Ware toedracht nooit opgehelderd



De vraag of Kennedy dronken was tijdens het ongeluk, is nooit opgehelderd. Niettemin bleef het incident de politicus zijn verdere carrière achtervolgen. Het is de waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de jongste Kennedy-telg nooit een serieuze gooi naar het presidentschap heeft gedaan. Nog altijd zijn er bumperstickers te koop met de schertsende tekst: Ted Kennedy’s car has killed more people than my gun – ‘Ted Kennedy’s auto heeft meer mensen gedood dan mijn wapen.’

Voorpremière – reageer snel!

Het tragische verhaal heeft met The Last Son bijna vijftig jaar later een verfilming gekregen. In de Verenigde Staten wordt de film uitgebracht als Chappaquiddick. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Jason Clarke (bekend van onder meer Zero Dark Thirty uit 2012 en White House Down uit 2013) als Ted Kennedy en Kate Mara (bekend van haar rol als Zoe Barnes in Netflix-hitserie House of Cards) als Mary Jo Kopechne.

Vanaf 12 april is dit historische drama te zien in de bioscoop. Maar American Dreamers krijgen de kans om gratis aanwezig te zijn bij de exclusieve voorpremière van The Last Son op zondagochtend 8 april in Amsterdam in filmtheater Het Ketelhuis. De film start om 10.30 uur in zaal 1. Bovendien mag je een introducee meenemen. Opgeven kan hier.

Let wel: de actie loopt zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Maximaal twee kaarten per persoon. Indien je kaarten hebt voor de voorpremière, wordt je naam geplaatst op de gastenlijst, die op de dag van de voorstelling aanwezig is bij het filmtheater. Kaarten eerder ophalen dan 8 april is dus niet mogelijk.

Wilt u wekelijks het laatste nieuws over Amerika ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief van American Dreamers!