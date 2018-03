Bauke Schram (1993) werkte van april 2016 tot september 2017 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

Biografie

Voor haar werkzaamheden bij Elsevier Weekblad werkte Schram als redacteur economie voor de International Business Times UK, onderdeel van Newsweek Media. Ze behaalde in 2015 haar bachelor journalistiek aan Kingston University in Londen. Tijdens haar studie liep ze stage bij onder meer de financiële krant City AM en B2B-publicatie Third Sector.

Schram won in november 2016 met drie Elsevier Weekblad-collega’s de Innovation Award van Young RBI en is geïnteresseerd in online media en de toekomst van de journalistiek. Momenteel volgt ze een deeltijdcursus onderzoeksjournalistiek in Utrecht.