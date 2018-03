Een HBO Communicatiestudente met interesses op het gebied van media en online communicatie. In 2015 heeft Carlijn Verharen (1995) een onvergetelijke reis gemaakt langs verschillende steden en nationale parken bij de Westkust van de Verenigde Staten. Na jaren video’s te hebben gezien over de waanzinnig grote supermarkten en typisch Amerikaanse fastfoodketens, kon ze zelf alles bezoeken! Na twee jaar mag Carlijn weer naar de Verenigde Staten en dit keer naar twee grote steden aan de Oostkust van Amerika: Boston en New York. In de afgelopen twee jaar is zij gegroeid als persoon en is haar kennis op het gebied van Communicatie ook vergroot. Daarom zal ze dit bezoek aan de Verenigde Staten vanuit een heel ander perspectief bekijken dan twee jaar geleden.