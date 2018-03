Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

Portefeuille/interesses

Terreur

Internationale wetgeving

Criminaliteit

Europese Unie

Media

Biografie

Studeerde Liberal Arts & Sciences aan University College Utrecht en behaalde in 2010 haar master Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Werkte daarna bij het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en was werkzaam bij het Openbaar Ministerie (Parket-Generaal) in Den Haag.

Behaalde in 2013 haar master Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna werkte zij als communicatiemedewerker voor uitgeverij Qompas en als vertaler (EN-NL/NL-EN) en freelance journalist. Als freelancer schreef zij onder meer voor NRC Handelsblad, nrc.next en The Post Online.

Academische publicaties

Isitman, E. (2017), ‘Human Trafficking and Terrorist Groups’, in: Aronowitz, A.A. (ed.), Human Trafficking – A Reference Handbook , (2017), ABC-CLIO Greenwood: Santa Barbara, CA.

Aronowitz, A.A. & Isitman, E. (2013), Trafficking of Human Beings for the Purpose of Organ Removal: Are (International) Legal Instruments Effective Measures to Eradicate the Practice?, Groningen Journal of International Law, Vol. 1, Nr. 2, Groningen.