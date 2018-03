Als vierdejaars Communicatiestudent is Lisanne van den Heuvel (1995) een echte doorzetter. Woorden waarmee Lisanne omschreven wordt zijn ‘planner’ en ‘organisator’. Ze is ondernemend en streeft naar perfectie. Met haar passie voor social media, marketing en evenementen heeft ze afgelopen jaar haar stage succesvol volbracht op Curaçao. Lisanne was de eerste student in zestien jaar tijd die na haar stage een parttime baan aangeboden heeft gekregen. Daar is ze super trots op. Door haar opgedane kennis tijdens de minor Toegepast Mediatechnologie, verzorgt zij een passend advies voor het online aspect van organisaties. Ze voelt zich als een vis in het water in de media- en communicatiewereld! Lisanne wil zich graag op professioneel gebied verder ontwikkelen en ziet het Honors Program USA daarvoor als ultieme uitdaging. Amerika staat natuurlijk bekend als het land van vrijheid en onbegrensde mogelijkheden. Dat wil ze heel graag met haar eigen ogen meemaken. De kans om naar New York te gaan laat zij zeker niet voorbij schieten. Het voelt als een droom die uitkomt!