Mede dankzij de Super Bowl, liggen Marijn Lazeroms (1992) interesses in sportmarketing en advertising. Het grootste Amerikaanse sportevenement zorgt naast sport ook steevast voor reclameblokken vol entertainment. Zoiets kan alleen maar in Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Marijn heeft geen moment getwijfeld om zich in te schrijven voor het Honour Program. De belevenis van een sportevenement bezoeken en de Amerikaanse sportgekte meemaken staat al geruime tijd op zijn to-do lijst.