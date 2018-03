Maurits Terwindt (1991) werkt op de redactie onderzoek van Elsevier Weekblad. Hij studeerde maritieme techniek aan de TU Delft en media en journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Biografie

Sinds oktober 2017 in dienst bij Elsevier Weekblad. Geboren in 1991 in Woerden. VWO Atheneum aan het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. Studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af op de representatie van hernieuwbare energie in Nederlandse media.