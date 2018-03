Servaas van der Laan (1984) is sinds juni 2016 redacteur economie bij Elsevier Weekblad. Schrijft zo nu en dan voor Juist Magazine.

Portefeuille

Tech

Huizenmarkt

Economische migratie

Actuele zaken

Biografie

Servaas werkte tussen mei 2012 tot mei 2016 als online redacteur voor Elsevier Weekblad. Hij studeerde Italiaans (BA) en Journalistiek (MA) aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Università degli studi di Verona. Hij liep stage bij nrc.next en op de politieke afdeling van de Nederlandse ambassade in Rome.

Geboren in Oud-Beijerland (Zuid-Holland) – Gymnasium RSG Hoefsmid voltooid in 2003.

Publicaties

‘Ik ben soms een wolf in schaapskleren’ – portret Barbara van Beukering in ‘De hoofdredacteur. Over ondernemend leiderschap in de journalistiek’

‘Leidinggeven zit in mijn karakter, ik ben geen volgend iemand’ – Portret Annemieke Besseling in ‘De hoofdredacteur. Over ondernemend leiderschap in de journalistiek’