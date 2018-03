Tamara van Dijk (1992) heeft voorheen de opleiding tot dierengedrags- adviseur met succes doorlopen, maar voor haar gevoel miste er iets. Dat heeft ze tijdens haar opleiding tot communicatieprofessional gevonden.

Een droom kwam uit toen Tamara begin 2017 haar minor aan de Southern Utah University startte. Daar specialiseerde ze zich in creatieve vakken waaronder fotografie, creatief schrijven, tekenen voor gevorderden en grafisch ontwerpen. Dankzij haar passie en doorzettingsvermogen kwam ze, zelfs met de extra vakken, op SUU’s erelijst. Naast het studeren heeft Tamara ook veel steden en nationale parken bezocht in verschillende staten en met eigen ogen mogen zien hoe divers de cultuur in de Verenigde Staten werkelijk is. Klopt het beeld dat wij Europeanen hebben van Amerika wel? Is Amerika net zoals de films en series haar laat overkomen? Een ding is zeker, wanneer je er gewoond hebt zal je beeld van Amerika nooit meer hetzelfde zijn.