Wie pakt fiscale benadeling eenverdieners aan?

Eenverdieners betalen meer belasting dan tweeverdieners, stelt nu ook het Centraal Planbureau (CPB) vast. En het verschil wordt de komende jaren groter. Oneerlijk? Zeker. Maar de kans dat de politiek er wat aan doet, lijkt klein.

Strikt genomen is het geen nieuws. Dat eenverdieners in het Nederlandse belastingstelsel vaak slechter af zijn dan tweeverdieners, is al jaren bekend. De Tweede Kamer weet het ook, maar een meerderheid in dat huis vindt het niet nodig om daar wat aan te veranderen.

5,5 keer zo veel

Hoogleraar algemene staatsleer Jos Teunissen van de Open Universiteit, die zich het lot van eenverdieners heeft aangetrokken, berekende eind vorig jaar voor het Reformatorisch Dagblad tot welke verschillen die andere behandeling van eenverdieners in 2018 kan leiden.

Neem twee gezinnen met hetzelfde huishoudinkomen van 40.000 euro per jaar. In het ene geval wordt dat bedrag door de kostwinner verdiend, in het andere geval door beide partners samen. De kostwinner betaalt volgens Teunissen 10.381 euro belasting, de twee partners maar 1.864 euro. De kostwinner betaalt in dit rekenvoorbeeld 5,5 maal zo veel.

Ook uit antwoorden van staatssecretaris Menno Snel van Financiën op vragen van de SGP bleek in december dat er allerlei rare verschillen zijn. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget voor ouders met een lager inkomen, spelen daarbij een rol.