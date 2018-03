Nederland en België gaan dubbele belasting voorkomen

Nederland en België gaan er voor zorgen dat mensen met een Nederlands pensioen niet dubbel worden belast. De gemaakte afspraken worden binnenkort in een overeenkomst uitgewerkt.

België kan heffen over Nederlandse pensioenen, maar Nederland mag deze pensioenen ook belasten als de heffing in België te laag is.

De fiscus heeft na recente uitspraken van Belgische rechters besloten om 1300 gepensioneerden alsnog te gaan belasten.