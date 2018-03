Box 3 bij de aangifte: nu met drie schijven

Waar moet u op letten bij het invullen van de aangifte voor 2017? De redactie van Elsevier Belasting bespreekt een aantal aandachtspunten, en geeft praktische tips.

De vermogensheffing wordt vanaf 2017 anders berekend. Er gelden meerdere fictieve percentages, en er zijn drie schijven.

In 2017 is 25.000 euro vrijgesteld als heffingvrij vermogen. Schulden kunnen worden afgetrokken, maar de eerste 3.000 euro (per partner) komt niet in aftrek.

De waardering van het vermogen in box 3 is natuurlijk belangrijk. Een paar handvatten.