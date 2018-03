Fiscus mag gekochte informatie niet gebruiken

De Belastingdienst trekt opnieuw aan het kortste eind in de ‘Tipgeverszaak’. Alle voor verzwegen vermogen opgelegde navorderingsaanslagen worden vernietigd, en de fiscus moet 50.000 euro betalen voor gemaakte kosten.

In 2009 kocht de fiscus allerlei gegevens over het zwart vermogen dat Nederlanders in Luxemburg hadden gestald. Het ging om filialen van de Rabobank, Van Lanschot, en de Generale Bank.

De fiscus betaalde aan de tipgever een onbekend bedrag, dat mede afhankelijk was van de alsnog te innen belasting. Er is jarenlang geprocedeerd over de opgelegde aanslagen, het ging met name over de aanvaardbaarheid van de tipgeldovereenkomst.