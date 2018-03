Fiscus onderzoekt heffing over digitale activiteiten

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft vorige week de Fiscale beleidsagenda gepubliceerd. Over de meeste kabinetsplannen is al geschreven, maar het plan om digitale activiteiten te belasten is minder bekend.

Het lage btw-tarief wordt per 2019 verhoogd naar negen procent om een verlaging van de loonbelasting te financieren.

De maatregel lijkt echter ook te zijn genomen om in de toekomst voldoende belastinginkomsten te waarborgen. Een verdere digitalisering van de economie heeft namelijk ook gevolgen voor de belastingheffing. Het belasten van inkomsten uit arbeid zal waarschijnlijk steeds minder gaan opleveren.