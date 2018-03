Hypotheekrenteaftrek gerepareerd per 2013

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft de hypotheekrenteaftrek aangepast. De reparatie geldt met terugwerkende kracht, maar partners moeten hier wel een beroep op doen.

Het huwelijksrecht is dit jaar veranderd, hierdoor kunnen partners soms te weinig hypotheekrente aftrekken.

Er treden problemen op bij de toepassing van de zogenoemde bijleenregeling, en in de situatie waarin één of beide partners een hypotheek ‘meeneemt’ waarop de overgangsregeling van toepassing is. Onder de overgangsregeling kan er nog steeds een hypotheek zonder aflossingsverplichting worden afgesloten.

Kamervragen

De problemen zijn niet uitsluitend een gevolg van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, maar zijn hierdoor wel aan het licht gekomen.