Nieuw verdrag met Malawi voorkomt belastingontwijking

Het nieuwe belastingverdrag met Malawi bevat een aantal maatregelen om belastingontwijking te voorkomen. Malawi wil het verdrag nog vóór de inwerkingtreding aanpassen, maar Nederland ziet hier niets in.

Meld u hier gratis aan voor de Elsevier Weekblad Belasting Update , de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste fiscale nieuws, analyses, achtergronden en commentaren. Elke vrijdag in uw postvak.

Als het verdrag wordt ‘opengebroken’, moeten er weer langdurige onderhandelingen worden gestart. Er zou dan jarenlang helemaal geen belastingverdrag met Malawi bestaan.

Nederland wil het verdrag gewoon in werking laten treden, en de aanpassingen opnemen in een ‘wijzigingsprotocol’. Over de inhoud van dit protocol zou dan apart kunnen worden onderhandeld.

Constructie via Nederland

Malawi is een van de armste landen in de wereld. Het land is echter in de periode 2009 tot en met 2014 miljoenen Amerikaanse dollars ‘kwijtgeraakt’ door de constructie van een Australisch mijnbouwbedrijf. Dit bedrijf, Paladin Mining Ltd., betaalde managementvergoedingen aan een Nederlandse brievenbus-BV. Er werd hierdoor ongeveer 27,5 miljoen Amerikaanse dollars belasting bespaard in Malawi.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën benadrukt dat deze constructie plaatsvond onder het oude verdrag. In het nieuwe verdrag zijn meerdere maatregelen opgenomen om de misbruik van het belastingverdrag te voorkomen. De belasting op dividend, rente en royalty’s kan niet worden verrekend als het verdrag wordt gebruikt voor belastingontwijking.

Onder het nieuwe verdrag kan er ook informatie over belastingen worden uitgewisseld. Het openbreken van het verdrag zou betekenen dat er de eerste jaren helemaal geen informatie kan worden uitgewisseld.

Nederlandse belastinghulp voor ontwikkelingslanden

Nederland wil ontwikkelingslanden helpen om hun belastingen op orde te krijgen, zodat die landen meer belastingopbrengsten kunnen behalen.

In het belastingverdrag kan bijvoorbeeld worden geregeld dat het ontwikkelingsland een hogere belasting kan heffen op de betalingen aan inwoners van Nederland, en in Nederland gevestigde bedrijven. Er kan ook worden geregeld dat het ontwikkelingsland makkelijker kan heffen over de winst die uit Nederland afkomstig is.

Hierbij geldt echter wel de voorwaarde dat Nederland niet het enige ‘ontwikkelde’ land is dat deze voordelen toekent aan het ontwikkelingsland.

Nederland geeft ook via het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) trainingen aan belastingambtenaren van ontwikkelingslanden, waaronder Malawi. Hierdoor kan het ontwikkelingsland beter heffen over de activiteiten van internationaal opererende bedrijven, en kan het land optreden tegen belastingontwijking.