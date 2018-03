Regering hekelt uitspraak Brussel over fiscaal zwart gat: ‘ongepast’

Is Nederland een fiscaal zwart gat? Pierre Moscovici, Europees Commissaris voor Economische Zaken, vindt van wel. Menno Snel, D66-staatssecretaris van Financiën, is not amused over de sneer van de Fransman.

Snel zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij de uitspraken van Moscovici ongepast vindt. Zijn reactie volgde op Kamervragen van Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP), die zich afvroeg of Snel trots is op het creëren van een belastingparadijs. Die suggestie zette Snel weg als ‘merkwaardig’. Hij liet niet na te benadrukken dat hij niets snapt van de uitspraken van de Fransman Moscovici: ‘Ongepast en ik kan ze niet plaatsen.’

Moscovici klaagt al langer over Nederlands fiscaal klimaat

Columnist Hans van den Hurk las de nieuwsberichten over Nederland als fiscale dwarsligger in Europa, en vroeg zich af hoe dat nieuws in de wereld was gekomen.

Snel laat weten er alles aan te doen om belastingontwijking te bestrijden. Ook zegt hij dat Nederland strenger toeziet op belastingontduiking dan in Europees verband is afgesproken.

Moscovici maakt al langer bezwaar tegen het Nederlandse fiscale klimaat. In december afgelopen jaar zei de Fransman dat Nederland er ‘erg schadelijke belastingpraktijken op nahoudt’.

Volgens Snel is de kritiek van Moscovici waarschijnlijk gericht op ‘het relatief hoge aantal buitenlandse investeringsstromen dat via Nederland loopt’. Volgens de staatssecretaris van Financiën worden daartegen al maatregelen genomen.