Veel rulings voldoen niet aan de EU-regels

De manier waarop belastingdeals worden vastgesteld gaat flink op de schop. Er zijn bijna 4.500 belastingafspraken onderzocht, een groot aantal zijn niet volgens de regels tot stand gekomen.

Volgens het onderzoek is zeker 30 procent van de grensoverschrijdende rulings niet vastgesteld door het APA/ATR-team van de Belastingdienst. Bij deze belastingafspraken zijn er ook allerlei dingen misgegaan.

De zogenoemde rulingpraktijk blijft gewoon bestaan, omdat de Belastingdienst hier veel gebruik van maakt. Bovendien is Nederland mede hierdoor een interessant vestigingsland.

Uit het onderzoek blijkt wel duidelijk dat de huidige rulingpraktijk niet voldoet, het moet anders.

Niet door het team beoordeelde afspraken

Een belastingafspraak hoeft niet altijd aan het speciale APA/ATR-team te worden voorgelegd. In dit geval zijn er zeker 63 afspraken ten onrechte niet aan dit team van de Belastingdienst voorgelegd. Nog eens negen afspraken zijn niet volgens de (andere) regels vastgesteld.

Deze 72 rulings zijn ook op de inhoud gecontroleerd. Belastingdienst gaat in vijf gevallen de afgegeven ruling intrekken of aanpassen, omdat er afspraken zijn gemaakt die (mogelijk) in strijd met de wet zijn.

Het is ook gebleken dat de buiten het APA/ATR-team om gesloten rulings, dit zijn er 1.361, niet helemaal voldoen aan de Europese afspraken over rulings. Dit zal op korte termijn worden aangepakt, maar het is op dit moment geen prioriteit om ook de niet-grensoverschrijdende rulingpraktijk aan te pakken. De Europese afspraken voor het vaststellen van rulings zijn namelijk niet bindend.

Andere regels voor afgeven rulings

Niet alleen de procedure voor de afgifte van een ruling wordt aangepast, maar ook de inhoud van rulings gaat veranderen.

Er komt een centraal aanspreekpunt voor alle grensoverschrijdende rulings, inspecteurs kunnen dus niet meer op eigen houtje rulings afgeven.

Alle gemaakte afspraken worden voortaan op dezelfde manier vastgelegd. Ook krijgen alleen bepaalde mensen de bevoegdheid om rulings af te geven, en er worden betere werkinstructies opgesteld.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën wil geen rulings meer afgeven aan bedrijven die eigenlijk geen activiteiten ontwikkelen in Nederland, de zogenoemde brievenbus-BV’s. Mogelijk zal er ook in andere fiscale situaties geen ruling meer worden afgegeven.

De wijzigingen in de rulingpraktijk zullen niet eerder dan 1 januari 2019 zijn doorgevoerd.