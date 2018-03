Absurde belastingzaken – 2.400 euro voor ‘publicatie’

Elke gemeente hanteert haar eigen tarief voor de behandeling van een bouwvergunning, maar sommige gemeenten doen wel heel erg weinig voor dat geld.

Een stel vraagt eind 2014 bij de gemeente Maasgouw een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een woning.

De gemeente bevestigt de aanvraag, maar laat daarna niet veel meer van zich horen.

Het stel trekt uiteindelijk de aanvraag in, maar Maasgouw wil toch bijna 2.400 euro zien voor het in behandeling nemen van de aanvraag. De gemeente brengt altijd het volledige bedrag in rekening als een aanvraag eenmaal loopt.