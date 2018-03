Met terugwerkende kracht schenken. Mag dat?

Drie jaar geleden leende ik mijn dochter (34) 30.000 euro voor haar droomhuis. Inmiddels heb ik besloten dat ik dit geld niet meer terug hoef en dus ‘met terugwerkende kracht’ wil schenken. Kan dat?

Het antwoord wordt gegeven door prof.mr.dr. Bernard Schols, hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen:

‘De jubelton ofwel de vrijgestelde eigenwoningschenking van ruim 100.000 euro komt neer op een stapeling van vrijstellingen voor de schenkbelasting. Uw dochter heeft een jaarlijkse vrijstelling van ruim 5.000 euro, eenmalig in hetzelfde jaar te verhogen tot ruim 25.000 euro, mits de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar is.

Verhogen tot een ton, gekoppeld aan eigen huis

Dit vrij te besteden basisbedrag kan tot ruim 100.000 euro verhoogd worden, op voorwaarde dat deze verhoging van ruim 75.000 euro gekoppeld wordt aan de eigen woning.

De vrij besteedbare basisjubelschenking van ruim 25.000 euro mag uw dochter uiteraard ook voor de eigen woning gebruiken.

Zonder ruimste schenking aan te spreken

U zou op zich in deze situatie niet van de eigenwoningschenking gebruik hoeven te maken, want als u de vrij te besteden basisjubeljoker van ruim 25.000 euro bijvoorbeeld in 2018 inzet, kunt u de rest van de eigenwoningschuld met de jaarlijkse vrijstelling van 2019 van ruim 5.000 euro wegwerken. En dit alles zonder de vrijgestelde eigenwoningschenking te gebruiken.

Uitsmeren over maximaal drie jaar

Let op: indien u toch nog (voor de veertigste verjaardag van uw dochter) van de eigenwoningschenking gebruik wilt maken, mag u de rest van de vrijstelling slechts uitsmeren over drie aaneensluitende jaren, waarbij u in het eerste jubeljaar (nu dus) al van het eigenwoninggedeelte gebruik dient te maken.’