Aangifte niet meer alleen met DigiD

U hebt niet langer uw DigiD nodig om in te loggen bij de fiscus. Inloggen kan ook via uw bank.

Miljoenen mensen moeten deze weken weer belastingaangifte doen. Om in te loggen op de website van de Belastingdienst, had u jarenlang een DigiD nodig: een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren op websites van de overheid. Maar wie nauwelijks gebruikmaakt van DigiD, raakt nogal eens zijn gegevens kwijt.

Wie zijn wachtwoord kwijt is, kan een nieuw aanvragen. Maar wie zijn gebruikersnaam is vergeten, moet een nieuwe DigiD aanvragen: dat kan een paar dagen duren – de nieuwe DigiD komt met de post.

iDIN naast DigiD

De Belastingdienst biedt mensen dit jaar de mogelijkheid om ook twee andere inlogmethoden te gebruiken: Idensys en iDIN. Idensys zit nog in de experimenteerfase en slechts een beperkt aantal mensen kan er gebruik van maken.

iDIN klinkt misschien onbekend, maar is gebaseerd op het inlogsysteem van banken. Om digitaal te kunnen bankieren, hebben banken allerlei methodes gevonden om veilig in te loggen – met een los apparaatje bijvoorbeeld, of een code die per sms wordt verstuurd.

Met iDIN bieden banken aan om die veilige inlogmethodes ook te gebruiken voor andere websites, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, maar ook van zorgverzekeraar ONVZ.

Pincode niet naar fiscus

Doordat de bank weet wie u bent – u hebt zich immers ooit bij de bank moeten identificeren – kunnen andere websites waar u inlogt met iDIN, er ook van uitgaan dat u het bent die inlogt. iDIN maakt gebruik van de website van de bank om in te loggen: uw pincode komt dus niet bij de fiscus terecht.

Om met iDIN te kunnen inloggen bij de fiscus, moet u eerst een­malig een koppeling aanbrengen tussen iDIN en de fiscus. Volgens de fiscus gaat dat makkelijk: de website van de Belastingdienst stuurt u door naar de website van uw bank, waar u door middel van uw bank­inlog-methode kunt bevestigen dat u deze inlogmethode vanaf nu ook wilt gebruiken voor de websites van overheden.

De banken die iDIN aanbieden, zijn Rabobank, ING, ABN AMRO, Triodos, SNS, ASN en RegioBank.